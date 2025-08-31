"Ni pareces que fueras cubana": Rachel Arderi responde sacando su lado más repartero

La modelo e influencer cubana Rachel Arderi volvió a dejar claro en redes que no solo sabe vestir con elegancia, sino también con mucho sabor cubano.

En un video publicado en su Instagram, Rachel comienza desfilando con tres atuendos impecables: un conjunto marrón sin mangas con tacones y cartera de lujo; un look beige urbano con gorra, gafas oscuras y cartera combinada; y finalmente, un conjunto completamente negro con diseño asimétrico, cinturón, gafas de sol y clutch a juego.

Todos estilismos van acompañados de un texto que reproduce un comentario al parecer muy común en sus publicaciones: “Te vistes tan lindo y luces tan fina, ni parece que fueras cubana”.

Pero lo mejor vino después. En una transición cargada de humor y picardía, Rachel reaparece con un look totalmente distinto: un conjunto deportivo corto, recogida en moño, trapeador en mano, y una expresión desafiante, mientras de fondo se escucha un canción de esas cuya letra solo los cubanos entenderían.

El texto que acompaña el momento dice: “¿Decías? (Ahora tradúcela)”, una respuesta clara, directa y muy al estilo “repartero” que tanto caracteriza a la cubana de pura cepa.

Con esta publicación, Arderi no solo defendió su identidad, sino que desmontó con gracia ese tipo de comentarios que asocian lo cubano con una supuesta falta de elegancia. Su respuesta fue celebrada por miles de seguidores que aplaudieron su autenticidad y sentido del humor.

¿Quién dijo que una cubana no puede ser fina y repartera al mismo tiempo?

