La influencer cubana Rachel Arderi anunció que se ha sometido a una nueva cirugía estética en Miami, luego de enfrentar serias complicaciones con un procedimiento anterior realizado en Cuba. Esta sería su segunda intervención de aumento de senos.
En un video publicado en sus redes sociales, la joven explicó que esta operación no fue una decisión tomada a la ligera, sino por motivos de salud y bienestar. "Me voy a someter a mi segunda cirugía estética. Esta me la tengo que hacer por motivos muy importantes", dijo.
Rachel relató que se había operado los senos hace dos años, cuando aún residía en Cuba, pero el resultado no fue el esperado. "Tengo los implantes encapsulados", reveló. Según explicó, al llegar a Estados Unidos y tras el nacimiento de su hija, decidió revisarse los senos y fue entonces cuando detectaron el problema.
“Uno de los implantes se estaba desgastando por debajo y al sacarlo se dieron cuenta de que estaba completamente al revés, lo cual me causaba mucho dolor”, explicó la joven hace unas semanas.
Durante el proceso, la influencer contó con el apoyo de su pareja, el cantante Oniel Bebeshito, y de su familia. "Mi esposo no quería que me hiciera mi primera operación de senos porque decía que estaba bien. Él ha sido un fuerte apoyo junto a mi familia", señaló.
Una de las preocupaciones más grandes de Rachel era cómo enfrentar la recuperación siendo madre. “Soy mamá y me preocupa no poder cargar a mi hija después de la cirugía. El médico me dijo que hasta las seis semanas de operada no debo levantarla”, expresó.
Arderi se mostró confiada en la decisión de operarse en Estados Unidos. “El implante que me van a poner es para toda la vida. Desde que entré por la puerta de la clínica me sentí bien”, afirmó.
En la misma publicación, Rachel comunicó que la operación ya había sucedido y que fue exitosa. “Ya estaré operada y tranquila en mi casa. Todo salió muy bien, gracias a Dios”, escribió. Actualmente lleva tres días de recuperación y planea mostrar los resultados a sus seguidores en los próximos días.
Rachel Arderi continúa consolidándose como una de las figuras cubanas más populares en redes sociales, donde comparte su faceta como madre, rutinas de belleza y contenido lifestyle, manteniendo una conexión cercana con su audiencia.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.