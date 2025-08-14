El productor musical Roberto Ferrante, CEO de Planet Records, encendió las redes sociales tras declarar que Oniel Bebeshito es “el más grande artista cubano de todos los tiempos”, colocándolo por encima de leyendas como Benny Moré y Celia Cruz. Sus palabras llegaron tras el multitudinario concierto que el reguetonero ofreció el pasado sábado en el Kaseya Center de Miami, donde agotó todas las entradas. Ferrante describió a su artista como “un poco rebelde, pero sin duda visionario e histórico”, anticipando que su comentario generaría críticas.
Tal como él predijo, la comparación provocó un aluvión de reacciones en redes. Muchos usuarios consideraron una falta de respeto poner a Bebeshito por encima de figuras icónicas de la música cubana, mientras otros ironizaron con la comparación. Las cifras en Spotify también fueron utilizadas como argumento: Celia Cruz supera los seis millones de oyentes mensuales, frente a los cerca de 600 mil de Bebeshito.
En medio del revuelo, el cantante no emitió declaraciones públicas, pero dejó un gesto que no pasó desapercibido: dio “me gusta” a la publicación de Ferrante en Instagram, interpretado por muchos como un respaldo a las palabras de su productor. Esa ha sido, hasta el momento, su única reacción ante una de las comparaciones más comentadas de los últimos años en la música cubana.
Lejos de dejarse arrastrar por la polémica que inunda las redes tras las declaraciones de Roberto Ferrante, Rachel y Bebeshito optaron por disfrutar de un día en alta mar, celebrando también el éxito del concierto. En sus historias de Instagram, la pareja compartió momentos de intimidad y diversión a bordo de un lujoso yate en Miami. Entre las publicaciones, se les ve besándose con el mar de fondo, lanzándose juntos por un tobogán hacia el agua y contemplando el skyline de la ciudad, en una jornada marcada por el sol, la música y el ambiente relajado.
El paseo tuvo además un toque familiar, ya que estuvo presente su hija Mía, quien protagonizó una tierna imagen disfrutando de fruta en la cubierta con un look veraniego. Las escenas, alejadas de cualquier tensión, reflejaron un clima de desconexión y romance, mientras el debate en torno a las palabras de Ferrante sigue encendido en las redes.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre la Controversia de Oniel Bebeshito y Roberto Ferrante
¿Por qué Roberto Ferrante considera a Bebeshito el más grande artista cubano de todos los tiempos?
Roberto Ferrante, CEO de Planet Records, calificó a Oniel Bebeshito como "el más grande artista cubano de todos los tiempos" tras su exitoso concierto en el Kaseya Center de Miami. Ferrante argumenta que Bebeshito es un artista visionario e histórico, a pesar de las críticas y comparaciones con figuras icónicas como Celia Cruz y Benny Moré. El productor sostiene su afirmación a pesar de la diferencia en cifras de oyentes en plataformas como Spotify, donde Celia Cruz supera significativamente a Bebeshito.
¿Cómo ha reaccionado Bebeshito a las declaraciones de Ferrante?
Oniel Bebeshito no ha emitido declaraciones públicas sobre las palabras de Ferrante, pero dio "me gusta" a la publicación de su productor en Instagram, lo que muchos interpretaron como un respaldo. En lugar de involucrarse en la polémica, Bebeshito ha optado por disfrutar de su éxito y tiempo personal, compartiendo momentos de ocio en sus redes sociales.
¿Cuál ha sido la reacción del público ante la comparación de Bebeshito con Celia Cruz y Benny Moré?
La reacción del público ha sido principalmente de crítica y escepticismo, considerando la comparación una falta de respeto hacia las figuras históricas de la música cubana. En redes sociales, muchos usuarios han expresado que, aunque Bebeshito tiene éxito en su género, Celia Cruz y Benny Moré son figuras icónicas con un legado insuperable. La diferencia en los números de oyentes en Spotify también ha sido un argumento utilizado para desestimar la comparación.
¿Quién es Roberto Ferrante y cuál es su trayectoria en la música?
Roberto Ferrante es un productor musical de origen italiano y CEO de Planet Records. Con más de 40 discos de platino y 44 de oro, ha trabajado con artistas como Aventura, Gente de Zona y Prince Royce. Ferrante es conocido por su apuesta por el género urbano latino y ha sido un actor clave en la internacionalización de la música cubana de reparto. Su declaración sobre Bebeshito ha generado una intensa polémica en redes sociales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.