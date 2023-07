Robeisy Ramírez recitó el Himno Nacional tras ganar en Japón: "Libertad para mi Cuba"

El boxeador cubano Robeisy Ramírez recitó parte del himno nacional al término de su combate en Japón por el cinturón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en el que obtuvo una indiscutible victoria.

Luego de que el régimen castrista lograra impedir que se escucharan las notas del himno y que se hiciera uso de la bandera nacional durante la pelea, el púgil quiso demostrar que los símbolos patrios no pertenecen a ninguna ideología.

"Al combate, corred, cubanos, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Patria y Vida y libertad para mi Cuba", exclamó, sin bajar todavía del ring.

En el video se aprecia que sus palabras se estaban oyendo en todo el lugar, cuando de pronto quitaron el audio.

"Me apagaron el micrófono. Pero no callaron mi voz", afirmó el púgil en su cuenta de Instagram.

El gobierno cubano consiguió que el público asistente escuchara el himno cubano, pero no que Robeisy y su entrenador Ismael Salas lo cantaran minutos antes de salir al combate, tal como muestra un video subido a Twitter por el usuario Marcel.

Robeisy se emocionó tanto que en un momento tuvo que parar y secarse las lágrimas.

"Maricones, no me van a quitar mi cubanía", expresó, mientras Salas gritaba "¡Patria y Vida!".

Como las autoridades del evento no le permitieron salir al cuadrilátero acompañado de su himno, él se presentó con la canción Patria y Vida.

"No le permitieron poner el himno nacional pero salió con Patria y Vida, demostraste que eres un verdadero campeón y todos los cubanos estamos orgullosos de ti. Gracias por representar las cuatro letras", escribió el reguetonero El Funky en su Facebook.

Robeisy "El Tren" Ramírez se impuso el martes por nocaut técnico en el quinto asalto al japonés Satoshi Shimizu, en el Ariake Arena de Tokio.

"¡Esto es para Cuba!", exclamó orgulloso al ganar.

"Esta es mi bandera", afirmó el Tren Ramírez en otra publicación.

La polémica con los símbolos patrios comenzó pocas horas antes de su pelea, cuando el boxeador conoció de las condiciones impuestas por la embajada de Cuba en Japón a los organizadores del evento.

En ese momento, se enteró de que no se podría escuchar el himno nacional cubano ni tampoco podría usar la bandera en su short ni de ninguna otra manera, por expresa prohibición del régimen.

"No se pierdan esto, me acaban de informar que más allá del himno -que no es de ellos- no puedo subir al ring con la bandera en el short ni con la bandera puesta. Con nada. ¡Qué locura! Indiscutiblemente están pendientes, les duele que uno tenga éxito fuera de Cuba", dijo Robeisy en un video.

En otro video compartido por el púgil, se vio el momento en que su abogado le explicó que todo eso era consecuencia de una gestión de la embajada del régimen en Japón, lo que indignó profundamente tanto a Robeisy como a su entrenador.

Aunque le dijeron que podría escucharse el himno estadounidense, él se negó.

"No, yo no voy a entrar con el de Estados Unidos, o entro con el de Cuba o no entro con ninguno, es mi patria, ¡qué falta de respeto!", replicó.

El doble campeón olímpico ha recibido el masivo apoyo de deportistas y artistas cubanos, y ciudadanos de a pie.

Ramírez abandonó el equipo Cuba en 2018 en México, donde se preparaba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Ferviente crítico del régimen cubano, en julio de 2021 -pocos días después de las históricas protestas antigubernamentales en la Isla- calificó a su coterráneo Julio César la Cruz de "arrodillado de la dictadura", luego de que este gritara "¡Patria y Vida no!, ¡Patria o Muerte, Venceremos!", tras su victoria frente al cubano español Enmanuel Reyes, en las Olimpiadas de Tokio.