Bebeshito se derrite por Rachel Arderi en redes: "Entre las tres mujeres más hermosas de Latinoamérica y es mía"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito no escatima en halagos cuando se trata de su esposa, la influencer y modelo Rachel Arderí, y a cada tanto se derrite por ella en redes sociales.

En su Instagram, Rachel publicó unas sensuales fotos en las que aparece posando junto a un caballo negro, en un entorno de ensueño, ataviada con un llamativo vestido de encaje y sombrero vaquero.

“La vida también se doma”, escribió Rachel junto a las imágenes, que han causado furor en redes sociales. Pero el comentario que más revuelo generó fue el de Bebeshito, quien dejó claro el nivel de admiración que siente por su pareja.

Captura Instagram / Rachel Arderi

"Entre las tres mujeres más hermosas de Latinoamérica, bfffff y es mía", expresó el cantante con un orgullo que desborda, unas palabras que demuestran lo enamorado que está de su esposa.

El romántico gesto fue celebrado por varios seguidores, quienes elogiaron tanto la belleza de Rachel como el amor y el cariño de su pareja. "Es bella y natural, que viva el amor ", comentó una usuaria, mientras otra escribió: "Eso es lo que se llama un hombre enamorado de su mujer". Sin embargo, otros menos convincentes, pidieron a Bebeshito que no exagere tanto: "Lo dijo Ferrante"; "Bájale un poquito, tampoco así".

Captura Instagram / Rachel Arderi

Los emojis sonrientes que incluyó Bebeshito en su comentario lo dicen todo, y hay quienes especulan que las otras dos mujeres más hermosas a las que hace alusión el artista son su mamá y su hija.

Rachel, por su parte, respondió con ternura: "Tú ojos de amor esposito", reafirmando el idilio que vive junto al artista urbano.

La pareja, que ha compartido momentos juntos en redes sociales con frecuencia, continúa consolidándose como una de las más populares y seguidas dentro del ámbito artístico y del entretenimiento cubano.

