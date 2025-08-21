Ronkalunga: Grupo musical cubano le hace sombra a Oniel Bebeshito

Ronkalunga, banda cubana alternativa, destaca con su tema "El Carnicero" por su ingenioso doble sentido. Usuarios en las redes aseguran que están superando a Oniel Bebeshito. ¿Tú con cuál te quedas?

Jueves, 21 Agosto, 2025 - 10:23

Oniel Bebeshito y Rolando Rodríguez Foto © Instagram Oniel Bebeshito / TikTok Ronkalunga

“Lo hacen mejor que Bebeshito”, repiten una y otra vez los comentarios bajo los videos de Ronkalunga, una banda alternativa cubana que está rompiendo con su pegajoso tema “El Carnicero”.

La canción está sonando fuerte tanto en Cuba como en plataformas de la música online, y hay quienes aseguran que ya le está quitando protagonismo a Oniel Bebeshito, el exponente más icónico del reparto cubano.

Dos canciones, dos estilos, y un mismo ingrediente: la carne

Mientras Bebeshito apuesta por lo explícito con su tema “Carne”, conocido por su lenguaje extremadamente directo, Ronkalunga se alza con una propuesta mucho más elaborada, rica en doble sentido y cargada de esa chispa criolla que huele a son y guaracha.

Ronkalunga no solo pone su carne en el asador, la tira con desparpajo, jugosa, con la certeza de quien cocina lento pero sabroso. Su “Carnicero” no solo te hace mover la cadera y los pies, también te saca una sonrisa con letras pícaras, sin caer en lo chabacano.

El doble sentido en las letras, esa herencia que nos recuerda a El Guayabero, es un arte que pocos compositores dominan. Este nuevo grupo cubano lo trabaja con una inteligencia y empiezan a ganarse respeto dentro y fuera de la isla.

¿Quiénes forman Ronkalunga?

Ronkalunga es una agrupación de música cubana alternativa que se fundó en 2018. Tempo Club detalla que tienen un repertorio explosivo que mezcla nueva trova, son, guaracha, songo, changüí, reggae, afrobeat, cumbia, pop y bolero. La banda ha logrado un sonido único que arrasa cada vez que sube a escena.

Su líder es Ronaldo Rodríguez. El trovador es nacido en Baracoa, tiene ya dos discos bajo el brazo y una voz que no deja indiferente. Letras con sentido, compromiso social, humor, y una crítica velada pero efectiva que se cuela entre los compases de cada tema. Lo suyo no es gritar a las multitudes, él te canta a lo cortico su poesía disfrazada de gozadera.

La banda está formada por:

  • Ronaldo Rodríguez – Voz
  • José Raúl Machado Arias – Bajo
  • Alejandro Chávez Báez – Batería
  • Dariel Peniazek – Guitarra
  • Eva Català – Percusión

Ronkalunga ha demostrado que se puede hacer música cubana contemporánea con raíces, sin caer en lo vulgar ni en lo fácil. Ya tienen nominaciones a los premios Cubadisco y Lucas, así como una fanaticada creciente.

Mientras Bebeshito sigue apostando a lo de siempre, Ronkalunga pone otro plato de carne sobre la mesa, o en este caso dos, para que seas tú quien elijas a la hora de disfrutar la música cubana.

Gretchen Sánchez

