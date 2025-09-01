El Chulo presume de su fortuna y propiedades en EE. UU.: "Tengo tres casas, medio millón en prendas…"

En medio de su reciente enfrentamiento con el productor Roberto Ferrante y su tensa relación con El Charly, el reguetonero cubano El Chulo volvió a acaparar titulares tras revelar en una entrevista cuántas propiedades tiene en Estados Unidos y cuánto dinero gana al mes.

Durante su participación en el programa Destino Tolk, el artista no se guardó nada y sacó pecho sobre su estilo de vida en Miami. Cuando el presentador insinuó en tono jocoso que podría sentir cierta envidia hacia El Charly, El Chulo respondió con contundencia.

“¿Tú no estás viendo la velocidad con la que yo ando en Miami? Yo ando en un carro que vale medio millón de fulas, tengo tres casas, tres efficiencies, medio millón en prendas… ¿te sigo diciendo?”, le dijo.

El cantante también detalló que sus ingresos mensuales oscilan entre los 40 y 50 mil dólares, y que solo este mes ha ofrecido dos shows cobrando 30 mil por cada uno.

“Llevo 15 años en este país haciéndolo, jugando con el tiempo, jugando con todas las generaciones”, aseguró, haciendo alarde de su carrera y permanencia en la escena urbana.

Pero las confesiones no terminaron ahí. El Chulo también aprovechó para lanzar una indirecta —o más bien una directa— a varios colegas del género repartero, elaborando su propia lista de artistas con menor poder adquisitivo. En ella incluyó a Chocolate MC, Mawell, El Charly y Candyman.

Las declaraciones del reguetonero llegan en un momento de alta tensión dentro del género urbano cubano, marcado por acusaciones, rivalidades y guerras de egos que, lejos de apaciguarse, parecen estar en su punto más alto.

