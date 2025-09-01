El Chulo presume de su fortuna y propiedades en EE. UU.: "Tengo tres casas, medio millón en prendas…"

En medio de su reciente enfrentamiento con el productor Roberto Ferrante y su tensa relación con El Charly, el reguetonero cubano El Chulo volvió a acaparar titulares tras revelar en una entrevista cuántas propiedades tiene en Estados Unidos y cuánto dinero gana al mes.
Durante su participación en el programa Destino Tolk, el artista no se guardó nada y sacó pecho sobre su estilo de vida en Miami. Cuando el presentador insinuó en tono jocoso que podría sentir cierta envidia hacia El Charly, El Chulo respondió con contundencia.
“¿Tú no estás viendo la velocidad con la que yo ando en Miami? Yo ando en un carro que vale medio millón de fulas, tengo tres casas, tres efficiencies, medio millón en prendas… ¿te sigo diciendo?”, le dijo.
El cantante también detalló que sus ingresos mensuales oscilan entre los 40 y 50 mil dólares, y que solo este mes ha ofrecido dos shows cobrando 30 mil por cada uno.
“Llevo 15 años en este país haciéndolo, jugando con el tiempo, jugando con todas las generaciones”, aseguró, haciendo alarde de su carrera y permanencia en la escena urbana.
Pero las confesiones no terminaron ahí. El Chulo también aprovechó para lanzar una indirecta —o más bien una directa— a varios colegas del género repartero, elaborando su propia lista de artistas con menor poder adquisitivo. En ella incluyó a Chocolate MC, Mawell, El Charly y Candyman.
Las declaraciones del reguetonero llegan en un momento de alta tensión dentro del género urbano cubano, marcado por acusaciones, rivalidades y guerras de egos que, lejos de apaciguarse, parecen estar en su punto más alto.
Preguntas Frecuentes sobre El Chulo y su Estilo de Vida
¿Cuántas propiedades tiene El Chulo en Estados Unidos?
El Chulo posee tres casas y tres efficiencies en Estados Unidos, según lo reveló en una entrevista durante su participación en el programa Destino Tolk.
¿Cuánto dinero gana El Chulo al mes?
El Chulo declaró que sus ingresos mensuales oscilan entre 40 y 50 mil dólares, y en ocasiones llega a cobrar 30 mil dólares por show. Esto refleja su éxito y posicionamiento en la escena del reguetón cubano en Miami.
¿Qué conflictos tiene El Chulo con otros artistas cubanos?
El Chulo ha estado involucrado en tensas relaciones y enfrentamientos con figuras como El Charly y el productor Roberto Ferrante. Este último fue acusado por El Chulo de ser un "estafador" que limita la carrera de los artistas en Cuba. Además, El Chulo ha hecho comentarios despectivos sobre otros artistas como Chocolate MC y Mawell.
¿Cuál ha sido la respuesta de Roberto Ferrante a las acusaciones de El Chulo?
Roberto Ferrante respondió con sarcasmo a las críticas de El Chulo, sugiriendo que su piscina es "muy de pobres" y cuestionando si su auto había sido embargado. Ferrante ha sido objeto de burlas por parte de El Chulo, quien lo acusa de mala gestión y lo tilda de "borracho y estafador".
¿Qué medidas tomó El Chulo tras el robo de su Rolls Royce?
El Chulo denunció públicamente el robo de su lujoso Rolls Royce en Instagram, advirtiendo a los ladrones que el coche ya está reportado como robado. El cantante expresó su intención de comprarse otro si no aparece en dos semanas, y criticó a los ladrones llamándolos "ratas inmundas".
