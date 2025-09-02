Acumulado del Powerball se dispara en EE.UU. tras nuevo sorteo sin ganador

Vídeos relacionados:

El premio mayor del Powerball alcanzó los $1,300 millones luego de que no se registraran ganadores del sorteo celebrado el lunes 1 de septiembre.

La cifra convierte este acumulado en uno de los 10 botes más altos jamás sorteados en la historia de las loterías en Estados Unidos, incluyendo tanto Powerball como Mega Millions.

El próximo sorteo será el miércoles 3 de septiembre de 2025, y se espera una participación masiva impulsada por el creciente interés en el colosal premio acumulado.

Resultados del sorteo del lunes: premios millonarios, pero sin ganador del jackpot

Los números ganadores del sorteo del lunes fueron:

8, 23, 25, 40, 53 y Powerball rojo: 5.

El multiplicador Power Play fue de 3x.

Aunque ningún jugador acertó los seis números requeridos para llevarse el premio mayor, sí hubo varios boletos premiados con sumas considerables:

-Dos boletos ganadores de $2 millones, vendidos en Montana y Carolina del Norte, que incluyeron la opción Power Play.

-Die boletos ganadores de $1 millón, repartidos entre Florida, California, Nueva Jersey (2), Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Virginia.

¿Cuánto realmente se lleva el ganador del premio mayor?

El premio de 1,300 millones anunciado corresponde a la opción de anualidad, es decir, un pago inicial seguido de 29 pagos anuales crecientes a lo largo de 30 años.

Sin embargo, la gran mayoría de los ganadores opta por la opción de pago único en efectivo, que en este caso sería de $589 millones antes de impuestos.

Las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos tanto federales como estatales:

-El gobierno federal retiene automáticamente el 24% del premio en efectivo.

-Al momento de declarar impuestos, se suma un 13% adicional aproximadamente, lo que eleva el impuesto federal total al 37%.

Además, algunos estados aplican sus propios impuestos, que oscilan entre el 2.9% y el 10.9%, dependiendo de la jurisdicción.

No obstante, ocho estados no aplican impuestos estatales sobre premios de lotería, por lo que los ganadores que residan en California, Florida, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington o Wyoming podrían quedarse con una mayor porción del premio.

¿Cómo se juega al Powerball?

El Powerball cuesta $2 por boleto, y los jugadores pueden agregar la opción Power Play por $1 adicional, lo que permite multiplicar las ganancias secundarias (aunque no aplica al premio mayor).

Cabe destacar que la opción Power Play no está disponible en California.

Para ganar el jackpot es necesario:

-Acertar los cinco números principales (del 1 al 69).

-Acertar el Powerball rojo (del 1 al 26).

El sorteo se realiza tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET, y está disponible en 45 estados, además del Distrito de Columbia y Puerto Rico.

¿Cuáles son las probabilidades reales de ganar?

Las estadísticas no juegan a favor de los soñadores. La probabilidad de acertar los seis números y llevarse el gran premio es de 1 en 292,201,338.

Aun así, millones de jugadores participan cada semana, impulsados por la posibilidad -aunque remota- de convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana.

Con el acumulado de 1,300 millones de dólares, el sorteo de este miércoles 3 de septiembre se perfila como uno de los momentos más esperados en la historia reciente del Powerball.