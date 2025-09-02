Ponerse el Pinocho: ¿Recuerdas este juego infantil con una flor en Cuba?

Un recuerdo de la infancia cubana volvió a la memoria colectiva gracias a un simpático y nostálgico video compartido en el perfil de Instagram @el_gringo_lopez, donde una joven recrea el popular juego de “ponerse el Pinocho” con una flor de marpacífico, también conocida como hibisco.
Este juego sencillo y divertido consistía en tomar una flor caída del arbusto, extraer la parte interior con forma puntiaguda y pegarla en la punta de la nariz, simulando la larga nariz del famoso personaje de madera. Para muchos niños en Cuba, este era un pasatiempo cargado de creatividad y risas con los amigos.
Más allá del juego, el marpacífico es una planta con múltiples beneficios. Se le atribuyen propiedades medicinales como efecto antiinflamatorio, antioxidante y calmante.
En infusiones, el hibisco ayuda a regular la presión arterial y es refrescante, muy usado en bebidas naturales tanto en Cuba como en otras culturas.
El video compartido ha despertado una ola de comentarios y reacciones entre cubanos que no solo recuerdan el juego, sino también los días de infancia marcados por la imaginación y la conexión con la naturaleza.
¿Y tú? ¿Jugaste alguna vez a "ponerte el Pinocho"?
Preguntas Frecuentes sobre el Juego "Ponerse el Pinocho" y la Infancia en Cuba
¿En qué consiste el juego "Ponerse el Pinocho"?
El juego "Ponerse el Pinocho" consiste en usar una flor de marpacífico, también conocida como hibisco, y colocar su parte puntiaguda en la nariz para imitar al personaje de madera. Este era un pasatiempo popular entre los niños cubanos, que fomentaba la creatividad y las risas con amigos.
¿Cuáles son los beneficios del marpacífico o hibisco?
El marpacífico tiene propiedades medicinales como efecto antiinflamatorio, antioxidante y calmante. Además, en infusiones, el hibisco ayuda a regular la presión arterial y es muy refrescante, siendo popular en bebidas naturales tanto en Cuba como en otras culturas.
¿Por qué los juegos infantiles en Cuba son motivo de nostalgia?
Para muchos cubanos, recordar juegos como "Ponerse el Pinocho" despierta nostalgia porque representa una infancia llena de creatividad y conexión con la naturaleza en medio de la escasez. Estas experiencias son un reflejo de la capacidad de los niños cubanos para encontrar diversión y alegría en lo sencillo, a pesar de las limitaciones materiales.
¿Cómo se vive la infancia en Cuba según los relatos recientes?
La infancia en Cuba, según relatos y contextos recientes, se caracteriza por la escasez de recursos y la necesidad de ingenio para el juego y entretenimiento. A pesar de las carencias, los cubanos encuentran formas creativas de disfrutar y compartir momentos de alegría, ya sea a través de juegos tradicionales o inventando nuevas formas de diversión con los recursos disponibles.
