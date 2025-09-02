Ponerse el Pinocho: ¿Recuerdas este juego infantil con una flor en Cuba?

Un recuerdo de la infancia cubana volvió a la memoria colectiva gracias a un simpático y nostálgico video compartido en el perfil de Instagram @el_gringo_lopez, donde una joven recrea el popular juego de “ponerse el Pinocho” con una flor de marpacífico, también conocida como hibisco.

Este juego sencillo y divertido consistía en tomar una flor caída del arbusto, extraer la parte interior con forma puntiaguda y pegarla en la punta de la nariz, simulando la larga nariz del famoso personaje de madera. Para muchos niños en Cuba, este era un pasatiempo cargado de creatividad y risas con los amigos.

Más allá del juego, el marpacífico es una planta con múltiples beneficios. Se le atribuyen propiedades medicinales como efecto antiinflamatorio, antioxidante y calmante.

En infusiones, el hibisco ayuda a regular la presión arterial y es refrescante, muy usado en bebidas naturales tanto en Cuba como en otras culturas.

El video compartido ha despertado una ola de comentarios y reacciones entre cubanos que no solo recuerdan el juego, sino también los días de infancia marcados por la imaginación y la conexión con la naturaleza.

¿Y tú? ¿Jugaste alguna vez a "ponerte el Pinocho"?

