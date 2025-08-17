Cubano en EE.UU. enseña a sus hijos a "mataperrear" y defiende la crianza sin pantallas

Un padre cubano residente en Estados Unidos ha provocado una ola de reacciones en redes sociales tras compartir un video donde muestra cómo cría a sus hijos lejos de Cuba.

El hombre, cuya identidad no fue revelada en el video, asegura que en la crianza de sus niños defiende la interacción con la naturaleza y da prioridad a mantenerlos lejos de los dispositivos electrónicos, disfrutando del juego al aire libre.

La grabación fue publicada por el perfil de Instagram La Familia Cubana Clips (@clips_lfc) y rápidamente se viralizó entre la comunidad cubana.

En el video, se observa al hombre paseando junto a sus dos hijos varones por una zona al aire libre, probablemente un parque o calle tranquila de su vecindario. Van descalzos, montan bicicleta, corren y disfrutan de momentos inolvidables en familia.

“Mis hijos se crían como en Cuba, sin tableta ni teléfono. No hay nada más sano que jugar al aire libre con su padre. La tecnología les hace mucho daño a los niños aquí”, explica el cubano mientras muestra orgulloso la forma en que educa a los pequeños.

La frase que más ha resonado entre los usuarios es la que da título al video: “A mataperrear”, una expresión típica en Cuba que alude a jugar en la calle, ensuciarse, inventar, vivir una infancia activa y libre de pantallas.

“Los niños de aquí, de Estados Unidos, no saben lo que es ‘mataperrear’, y lo felices que son los de allá haciéndolo”, escribió un usuario.

“Es un ejemplo a seguir porque tiempos fáciles crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles, y son los tiempos difíciles los que crean hombres fuertes”, comentó uno de los internautas.

También se sumaron quienes, como él, buscan replicar en el extranjero los valores de la infancia cubana: “Yo tengo 25 semanas de embarazo y le dije a mi esposo que el niño no tendrá tableta ni teléfono. Somos cubanos y lo queremos criar como nos criaron a nosotros”.

Los comentarios al video reflejan nostalgia, orgullo y una fuerte identidad cultural. “No se compara un teléfono con la vibra real de la vivencia”, escribió otro usuario.

“Aquí los niños casi todos son autistas porque desde que nacen están con la tablet. Conmigo es pa’ la calle, a embarrarse y coger anticuerpos”, añadió un padre que se identificó con la iniciativa.

El video también desató una conversación sobre los retos de aplicar este tipo de crianza en contextos urbanos o con horarios de trabajo exigentes.

“Muchos padres nos refugiamos en la tecnología por falta de tiempo o espacio”, reconoció un usuario, aunque matizó: “Pero todo cubano anhela criar a sus hijos como nos criamos nosotros”.

Otros también criticaron la actitud del padre cubano: “No les des comida tampoco, pa’ que se críen como en Cuba”. Hubo quien recordó juegos más tranquilos: “Que no se te olvide el trompo y el papalote, asere”.

En medio de una era hiperconectada y marcada por la dependencia digital, este padre cubano ha encendido un debate sobre la necesidad de reconectar con lo esencial: la familia, la interacción social en la calle y el juego libre.

Él asegura que no se trata de nostalgia, sino de convicción. “Así es como se deben criar”, dicen muchos cubanos, y no pocos coinciden en que: “Ese hombre ya es rico, y no hablo de dinero”.

