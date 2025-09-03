Gobierno de EE.UU. lanza advertencia letal: No habrá piedad

Vídeos relacionados:
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles que cualquier narcotraficante que intente operar en aguas del Caribe “correrá la misma suerte” que los once miembros del grupo criminal Tren de Aragua que murieron tras un ataque militar estadounidense a una lancha que había salido de Venezuela.
La acción, ordenada por el presidente Donald Trump, se ejecutó en aguas internacionales y destruyó la embarcación señalada de transportar drogas hacia Trinidad y Tobago u otros destinos del Caribe.
Trump difundió incluso un video en su red social Truth Social que muestra el momento en que el barco fue impactado y hundido.
El secretario de Defensa insistió en que se trató de un ataque de “precisión”, rechazando las afirmaciones del ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, quien alegó que las imágenes eran manipuladas con inteligencia artificial.
“Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco y a quién representaban: Tren de Aragua, tratando de envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”, declaró Hegseth.
El jefe del Pentágono añadió en entrevista con la cadena Fox que la operación marca una “nueva era” en la lucha contra los cárteles y que Estados Unidos mantendrá buques de guerra desplegados en el Caribe para continuar con las operaciones. “Esta es una misión seria y mortal para nosotros, y no se detendrá con este ataque”, advirtió.
La ofensiva militar se enmarca en la estrategia anunciada por Trump el mes pasado, que incluye el despliegue de múltiples buques en aguas cercanas a Venezuela como parte de una campaña contra el narcotráfico.
La medida ha sido condenada por el presidente Nicolás Maduro, quien la calificó de “amenaza extravagante, inmoral y criminal”, y respondió con el despliegue de drones y buques de guerra en las costas venezolanas.
El Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó este martes que las fuerzas militares de su país realizaron un ataque “letal” en el sur del Caribe contra un barco cargado de drogas que había partido de Venezuela y estaba operado por una organización designada como “narcoterrorista” por Washington.
La operación se produce como parte de la estrategia de “cero tolerancia” de Washington contra el narcotráfico y, en particular, contra organizaciones criminales señaladas de recibir protección del régimen de Maduro.
Preguntas frecuentes sobre la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe
¿Qué sucedió con el barco del Tren de Aragua en el Caribe?
El barco del Tren de Aragua fue destruido por un ataque militar estadounidense en el Caribe, resultando en la muerte de 11 miembros de la organización. La acción fue parte de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico, ordenada por el presidente Donald Trump.
¿Por qué Estados Unidos está aumentando su presencia militar en el Caribe?
Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe como parte de una estrategia de "cero tolerancia" contra el narcotráfico. Esta medida incluye el despliegue de buques de guerra para interceptar embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, especialmente aquellas asociadas con el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de ser un "cartel narcoterrorista".
¿Cuál es la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y el narcotráfico según EE.UU.?
Estados Unidos acusa al régimen de Nicolás Maduro de operar como un "cartel narcoterrorista", bajo el cual organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles trafican drogas hacia el país norteamericano. La administración de Trump ha aumentado la presión sobre Maduro, ofreciendo recompensas por su captura y designando a estas organizaciones como terroristas.
¿Cómo ha respondido Venezuela al ataque de Estados Unidos en el Caribe?
El gobierno de Nicolás Maduro ha condenado el ataque como una "amenaza extravagante, inmoral y criminal" y ha desplegado drones y buques de guerra en las costas venezolanas como medida de defensa. Además, Venezuela ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y acusa a EE.UU. de manipular videos del ataque con inteligencia artificial.
