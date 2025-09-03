Gobierno de EE.UU. lanza advertencia letal: No habrá piedad

Vídeos relacionados:

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles que cualquier narcotraficante que intente operar en aguas del Caribe “correrá la misma suerte” que los once miembros del grupo criminal Tren de Aragua que murieron tras un ataque militar estadounidense a una lancha que había salido de Venezuela.

La acción, ordenada por el presidente Donald Trump, se ejecutó en aguas internacionales y destruyó la embarcación señalada de transportar drogas hacia Trinidad y Tobago u otros destinos del Caribe.

Trump difundió incluso un video en su red social Truth Social que muestra el momento en que el barco fue impactado y hundido.

El secretario de Defensa insistió en que se trató de un ataque de “precisión”, rechazando las afirmaciones del ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, quien alegó que las imágenes eran manipuladas con inteligencia artificial.

“Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco y a quién representaban: Tren de Aragua, tratando de envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”, declaró Hegseth.

El jefe del Pentágono añadió en entrevista con la cadena Fox que la operación marca una “nueva era” en la lucha contra los cárteles y que Estados Unidos mantendrá buques de guerra desplegados en el Caribe para continuar con las operaciones. “Esta es una misión seria y mortal para nosotros, y no se detendrá con este ataque”, advirtió.

La ofensiva militar se enmarca en la estrategia anunciada por Trump el mes pasado, que incluye el despliegue de múltiples buques en aguas cercanas a Venezuela como parte de una campaña contra el narcotráfico.

La medida ha sido condenada por el presidente Nicolás Maduro, quien la calificó de “amenaza extravagante, inmoral y criminal”, y respondió con el despliegue de drones y buques de guerra en las costas venezolanas.

El Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó este martes que las fuerzas militares de su país realizaron un ataque “letal” en el sur del Caribe contra un barco cargado de drogas que había partido de Venezuela y estaba operado por una organización designada como “narcoterrorista” por Washington.

La operación se produce como parte de la estrategia de “cero tolerancia” de Washington contra el narcotráfico y, en particular, contra organizaciones criminales señaladas de recibir protección del régimen de Maduro.

