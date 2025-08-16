Cubano es agredido con un machete en Santiago de Cuba

Vecinos de Altamira, en Santiago de Cuba, se aglomeraron en el lugar donde un joven fue atacado a machetazos

Vídeos relacionados:

Un joven identificado como Yordanis fue atacado a machetazos en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, en un hecho que ha causado conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales.

La denuncia inicial fue hecha por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió además un video donde se observa cómo el muchacho herido es auxiliado y trasladado en un carro rumbo al hospital.

Según la información difundida, el agresor es un individuo ampliamente rechazado en el barrio, conocido por el apodo de “Macaco”, señalado como violento, indeseable y reincidente. Vecinos recordaron que años atrás atacó a puñaladas a otro joven apodado “Cangrejo”, quien finalmente murió por las heridas, mientras que “Macaco” cumplió apenas una condena corta antes de regresar a las calles.

Los habitantes de Altamira aseguran que incluso maltrataba a su propia madre fallecida y lo consideran un “peligro social” al que las autoridades han permitido reincidir.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

La escena fue descrita como estremecedora. “Ay sí, en la esquina de mi casa... Macaco está loco”, escribió una residente que asegura haber presenciado el momento de la agresión.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Otros señalaron que ocurrió “frente al Mercadito”, mientras usuarios compartieron la preocupación por lo que consideran una espiral de violencia imparable. “Por Dios, ¿qué pasa con mi Altamira querida?”, lamentó una mujer en Facebook.

La comunidad se mostró indignada y con miedo. Algunos vecinos denunciaron el abandono del barrio y la ausencia de medidas para controlar la delincuencia. “Esto está en el abandono, antes ponían policía en cada esquina, ahora no se ve nada más que conga”, opinó otro santiaguero.

Entre los comentarios que circularon tras la denuncia, hubo quienes calificaron el hecho como reflejo de la crisis social que atraviesa Cuba. “Eso es lo que pasa cuando se juntan la miseria y la ignorancia. Ni los animales están a ese nivel de violencia y salvajismo. Sin ley ni orden en la sociedad, estamos perdidos”, escribió una internauta.

Otros hicieron un llamado a la oración y a la reflexión sobre la situación de los jóvenes. “Estamos viviendo tiempos de venganzas, no hay amor en la tierra”, dijo una mujer notablemente conmovida.

Yordanis, un hombre trabajador y respetado en la zona, según escribió Mayeta, permanece hospitalizado en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, donde fue sometido a una cirugía de urgencia para salvarle la vida.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

El ataque en Altamira no es un caso aislado. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias de agresiones con armas blancas y hechos violentos en varias provincias del país.

Vecinos, activistas y usuarios en redes sociales han alertado sobre el aumento de la criminalidad en un contexto de crisis económica, escasez y falta de control por parte de las autoridades.

El caso de Yordanis, macheteado en plena vía pública, se suma a una larga lista de sucesos que dejan al descubierto la vulnerabilidad de las comunidades cubanas y la urgencia de respuestas frente a la inseguridad.

Preguntas frecuentes sobre la violencia en Santiago de Cuba