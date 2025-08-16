Cubano es agredido con un machete en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Un joven identificado como Yordanis fue atacado a machetazos en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, en un hecho que ha causado conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales.
La denuncia inicial fue hecha por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió además un video donde se observa cómo el muchacho herido es auxiliado y trasladado en un carro rumbo al hospital.
Según la información difundida, el agresor es un individuo ampliamente rechazado en el barrio, conocido por el apodo de “Macaco”, señalado como violento, indeseable y reincidente. Vecinos recordaron que años atrás atacó a puñaladas a otro joven apodado “Cangrejo”, quien finalmente murió por las heridas, mientras que “Macaco” cumplió apenas una condena corta antes de regresar a las calles.
Los habitantes de Altamira aseguran que incluso maltrataba a su propia madre fallecida y lo consideran un “peligro social” al que las autoridades han permitido reincidir.
La escena fue descrita como estremecedora. “Ay sí, en la esquina de mi casa... Macaco está loco”, escribió una residente que asegura haber presenciado el momento de la agresión.
Otros señalaron que ocurrió “frente al Mercadito”, mientras usuarios compartieron la preocupación por lo que consideran una espiral de violencia imparable. “Por Dios, ¿qué pasa con mi Altamira querida?”, lamentó una mujer en Facebook.
La comunidad se mostró indignada y con miedo. Algunos vecinos denunciaron el abandono del barrio y la ausencia de medidas para controlar la delincuencia. “Esto está en el abandono, antes ponían policía en cada esquina, ahora no se ve nada más que conga”, opinó otro santiaguero.
Entre los comentarios que circularon tras la denuncia, hubo quienes calificaron el hecho como reflejo de la crisis social que atraviesa Cuba. “Eso es lo que pasa cuando se juntan la miseria y la ignorancia. Ni los animales están a ese nivel de violencia y salvajismo. Sin ley ni orden en la sociedad, estamos perdidos”, escribió una internauta.
Otros hicieron un llamado a la oración y a la reflexión sobre la situación de los jóvenes. “Estamos viviendo tiempos de venganzas, no hay amor en la tierra”, dijo una mujer notablemente conmovida.
Yordanis, un hombre trabajador y respetado en la zona, según escribió Mayeta, permanece hospitalizado en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, donde fue sometido a una cirugía de urgencia para salvarle la vida.
El ataque en Altamira no es un caso aislado. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias de agresiones con armas blancas y hechos violentos en varias provincias del país.
Vecinos, activistas y usuarios en redes sociales han alertado sobre el aumento de la criminalidad en un contexto de crisis económica, escasez y falta de control por parte de las autoridades.
El caso de Yordanis, macheteado en plena vía pública, se suma a una larga lista de sucesos que dejan al descubierto la vulnerabilidad de las comunidades cubanas y la urgencia de respuestas frente a la inseguridad.
Preguntas frecuentes sobre la violencia en Santiago de Cuba
¿Qué sucedió con Yordanis en Santiago de Cuba?
Yordanis fue atacado a machetazos en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, lo que provocó una gran conmoción entre los vecinos y en las redes sociales. El presunto agresor es conocido como "Macaco", y el incidente ha sido visto como un reflejo de la creciente violencia en la región.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante el ataque a Yordanis?
La comunidad de Altamira se ha mostrado indignada y con miedo tras el ataque. Los vecinos han denunciado el abandono del barrio y la falta de medidas para controlar la delincuencia. La violencia se percibe como parte de una crisis social más amplia en Cuba, exacerbada por la miseria y la falta de orden.
¿Es común la violencia con armas blancas en Cuba?
En los últimos meses, se han multiplicado las denuncias de agresiones con armas blancas y otros hechos violentos en varias provincias de Cuba, incluido Santiago de Cuba. La población está alarmada por el aumento de la criminalidad y la falta de control por parte de las autoridades.
¿Qué se está haciendo para combatir la delincuencia en Santiago de Cuba?
A pesar de la creciente preocupación por la delincuencia, las autoridades cubanas parecen estar inactivas frente al aumento de la violencia. Muchos ciudadanos han comenzado a tomar la justicia en sus propias manos, lo que refleja una desesperación por la falta de acción oficial efectiva.
