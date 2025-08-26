Detienen a implicados en ataque armado contra un hombre en Holguín

Vídeos relacionados:
La comunidad del municipio Antilla, en la provincia de Holguín, sigue consternada tras el violento ataque contra Mario Tames, conocido como “Mayito”, quien permanece en estado grave en un hospital después de recibir múltiples disparos en la madrugada del 24 de agosto.
El hecho fue denunciado inicialmente por el perfil La Tijera en Facebook, que aseguró, citando a familiares y vecinos, que los atacantes irrumpieron cerca de su vivienda y lo agredieron brutalmente, provocándole heridas que lo mantienen con pronóstico reservado.
Desde entonces, amigos y allegados han pedido oraciones por su recuperación y expresado su preocupación por el aumento de hechos violentos con armas de fuego en Cuba, una realidad cada vez más difícil de ocultar.
En un país donde la información sobre la violencia suele manejarse con absoluto hermetismo, este caso trascendió gracias a publicaciones en Facebook, lo que desató la alarma pública y obligó a las autoridades a pronunciarse.
Horas después de que se viralizara la noticia en redes, el perfil oficialista Realidades desde Holguín, vinculado al Ministerio del Interior, confirmó la detención de los presuntos implicados, pero trató de encuadrar lo ocurrido como un “ajuste de cuentas” por problemas personales, descartando cualquier intento de robo o asalto.
Lo más leído hoy:
Además, en su versión asegura que los disparos no se produjeron dentro de la casa de la víctima, sino en sus alrededores, "a varios metros de su domicilio", puntualiza.
En su publicación, el canal insistió en resaltar la eficacia de la Policía, en un patrón recurrente, pero llama la atención que, a diferencia de lo publicado en redes por La Tijera y vecinos de Antilla, el perfil oficialista en ningún momento mencionó el nombre de Mario Tames “Mayito”, borrando así la dimensión humana del hecho y limitándose a una narrativa policial que intenta reducir el ataque a una simple riña personal.
Cuando los hechos violentos no trascienden en redes sociales, permanecen en el más absoluto silencio; solo cuando se viralizan, el discurso oficial aparece para controlar el relato y minimizar el impacto social de la inseguridad en la isla.
Mientras tanto, en Antilla la preocupación crece. El caso de “Mayito” no solo deja a una familia en vilo, sino que expone el rostro de una violencia que las autoridades prefieren callar, pero que golpea de lleno a las comunidades cubanas.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de la violencia en Holguín, Cuba
¿Qué ocurrió en el ataque armado contra Mario Tames en Holguín?
Mario Tames, conocido como “Mayito”, fue atacado y recibió múltiples disparos en Antilla, Holguín, dejándolo en estado grave. Este ataque ha generado gran preocupación en la comunidad local debido al aumento de la violencia con armas de fuego en Cuba.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades cubanas ante el ataque a Mario Tames?
Las autoridades, a través del perfil "Realidades desde Holguín", confirmaron la detención de los presuntos implicados, describiendo el ataque como un “ajuste de cuentas” por problemas personales. Se enfatizó la eficacia policial, pero se evitó mencionar el nombre de la víctima, reduciendo el ataque a una riña personal.
¿Por qué es relevante el caso de violencia contra Mario Tames en el contexto actual de Cuba?
El caso de Mario Tames es significativo porque pone de manifiesto la creciente violencia en Cuba, una realidad que las autoridades tienden a ocultar. La viralización del incidente en redes sociales obligó al gobierno a pronunciarse, revelando la falta de transparencia y el manejo hermético de la información sobre seguridad en la isla.
¿Cuáles son otros ejemplos de violencia en Holguín que reflejan la inseguridad en Cuba?
Recientemente en Holguín, además del ataque a Mario Tames, se han reportado otros incidentes violentos, como el asesinato de un anciano mientras cocinaba en su casa y el intento de asesinato de un campesino para robarle. Estos casos reflejan un preocupante aumento de la delincuencia y violencia en la región.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.