"Alguien quiere tocar piano": Oniel Bebeshito enternece a sus seguidores con video de su pequeña Mía

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito ha derretido los corazones de sus seguidores con un tierno video junto a su hija Mía, que ya apunta maneras artísticas desde muy pequeña.

En el clip, compartido en su cuenta de Instagram, se ve a la pequeña sentada frente a un piano antiguo, tocando con sus diminutas manitas las teclas como si supiera que de ahí nace la música.

A su lado, su orgulloso papá la observa con una sonrisa enorme mientras canta divertido su popular tema “Tacto que llegó el reparto”.

“Alguien quiere tocar piano”, escribió el artista junto a un emoji emocionado, dejando claro que este dulce momento significó mucho para él, quizás soñando que su hija herede su amor por la música.

La escena no solo hizo suspirar a sus fans, sino que también fue capturada por la esposa de Bebeshito y madre de Mía, Rachel Arderi, quien grabó el momento mientras se escuchaban sus risas detrás de cámara, disfrutando de la conexión entre padre e hija.

