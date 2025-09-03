"Alguien quiere tocar piano": Oniel Bebeshito enternece a sus seguidores con video de su pequeña Mía

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito ha derretido los corazones de sus seguidores con un tierno video junto a su hija Mía, que ya apunta maneras artísticas desde muy pequeña.
En el clip, compartido en su cuenta de Instagram, se ve a la pequeña sentada frente a un piano antiguo, tocando con sus diminutas manitas las teclas como si supiera que de ahí nace la música.
A su lado, su orgulloso papá la observa con una sonrisa enorme mientras canta divertido su popular tema “Tacto que llegó el reparto”.
“Alguien quiere tocar piano”, escribió el artista junto a un emoji emocionado, dejando claro que este dulce momento significó mucho para él, quizás soñando que su hija herede su amor por la música.
La escena no solo hizo suspirar a sus fans, sino que también fue capturada por la esposa de Bebeshito y madre de Mía, Rachel Arderi, quien grabó el momento mientras se escuchaban sus risas detrás de cámara, disfrutando de la conexión entre padre e hija.
Preguntas frecuentes sobre Oniel Bebeshito y su hija Mía
¿Quién es Oniel Bebeshito?
Oniel Bebeshito es un reguetonero cubano conocido por su música urbana y su presencia activa en redes sociales, donde comparte momentos personales y familiares, especialmente con su hija Mía y su esposa Rachel Arderi.
Lo más leído hoy:
¿Cómo es la relación de Oniel Bebeshito con su hija Mía?
La relación entre Oniel Bebeshito y su hija Mía es muy cercana y cariñosa. El cantante comparte frecuentemente en redes sociales momentos tiernos y divertidos con su hija, como videos donde Mía toca el piano, camina por primera vez o baila al ritmo de la música de su papá.
¿Quién es Rachel Arderi?
Rachel Arderi es una modelo e influencer cubana, conocida por ser la esposa de Oniel Bebeshito y madre de Mía. En sus redes sociales, comparte momentos familiares y de su vida cotidiana con sus seguidores.
¿Cómo influye Mía en la vida pública de sus padres?
Mía ha tenido un impacto significativo en la vida pública de Oniel Bebeshito y Rachel Arderi. Frecuentemente comparten momentos familiares con sus seguidores, lo que ha aumentado su popularidad y ha mostrado un lado más personal y familiar de la pareja.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.