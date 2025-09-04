EE.UU. anuncia suspensión del TPS para los Venezolanos

Vídeos relacionados:

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021, una medida que entrará en vigor el 10 de septiembre de 2025 y que dejará de proteger a cientos de miles de migrantes de la deportación.

De acuerdo con el memorando publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la decisión responde a que “las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales” para justificar la protección.

Según USCIS, mantener el TPS “afecta directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar la frontera sur” y representa un “efecto de atracción” para la migración irregular.

El DHS recomendó a los venezolanos que abandonen voluntariamente el país a través de la aplicación CBP Home, que ofrece un sistema de salida “segura” con un boleto aéreo de cortesía, un bono de 1,000 dólares y la posibilidad de futuras oportunidades de inmigración legal.

En abril de este año, una corte federal en California bloqueó temporalmente la terminación del TPS designado en 2023, lo que extendió la validez de la protección hasta abril de 2026.

Esa decisión permitió que unos 350,000 venezolanos mantuvieran sus permisos de trabajo y acceso a beneficios públicos en Estados Unidos.

La crisis venezolana ha provocado la salida de más de 7 millones de personas al extranjero en los últimos años, con una fuerte concentración en Estados Unidos, especialmente en Florida, donde la comunidad venezolana supera las 40,000 personas solo en el distrito de la congresista María Elvira Salazar, quien ha impulsado un proyecto que beneficie a quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro.

La medida llega en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Organizaciones de defensa de los migrantes advirtieron que la cancelación del TPS coloca a miles de familias en riesgo de deportación inmediata y han exigido al Congreso una solución legislativa permanente.

