Kuki Delgado, hija del cantante cubano Alexander Delgado, habló por primera vez de forma abierta sobre la profunda tristeza que ha vivido desde la muerte de su madre, Noemí, quien falleció hace algunos meses tras una dura batalla contra el cáncer.

En una serie de historias publicadas en Instagram este martes, la influencer cubana se sinceró con sus seguidores sobre cómo ha enfrentado el duelo y cómo, poco a poco, ha intentado sanar desde el dolor. “No es una sorpresa para ustedes que yo no he estado en mis mejores momentos. Hace meses atrás, por la pérdida de mi mamá. Ha sido muy difícil. Aún sigue siendo difícil”, confesó con serenidad.

Kuki compartió que ha sido un proceso largo, marcado por altibajos emocionales, pero también por una decisión consciente de enfocarse en lo positivo: “Dentro del caos siempre hay una lucecita. Y siempre tenemos que ver las cosas positivas de las cosas que nos pasan. Porque no podemos llevarnos por las cosas negativas, porque eso trae ruina.”

La joven reconoció que ha sido el golpe más duro de su vida, pero también una oportunidad para reencontrarse consigo misma y con los sueños que compartía con su madre: “Perdí a mi mamá. Es lo más difícil que he pasado en mi vida. Pero ¿saben qué? Me estoy recuperando. Me estoy enfocando en mí, en lo que mi mamá quería para mí.”

Con palabras llenas de madurez, Kuki explicó que ha aprendido a levantarse, incluso cuando todo parece derrumbarse: “Me estoy enfocando en ser grande, porque donde ella esté se va a sentir orgullosa de mí y va a ser una luz que me va a acompañar siempre. Y gracias a Dios me está haciendo el camino más fácil.”

Además, quiso dejar un consejo a quienes también enfrentan momentos difíciles: “No siempre tenemos días buenos. Tenemos días buenos y malos, pero tenemos que saber cómo lidiar con eso y siempre pensar positivo. Aunque les pasen cosas malas, piensen con energía positiva porque se va a solucionar.”

Lo más leído hoy:

Kuki cerró su mensaje con un llamado a la bondad y al amor propio: “No se pueden tirar siempre, al contrario, levántense y tiren para adelante. Y por último: sean buenas personas. Cuando son buenas personas, la vida les sonríe. Les va bien. Pueden tener mil personas en contra, pero les va a ir bien. Y otra cosa: trabajen en ustedes y en los suyos. Que los suyos estén bien.”

Las palabras de Kuki Delgado resonaron con fuerza entre sus seguidores, quienes han sido testigos del proceso de transformación que ha vivido desde la pérdida de su madre. En un momento donde muchas veces se juzga el duelo desde lo externo, su mensaje recordó que cada proceso es único, y que la fuerza también se manifiesta en seguir adelante, sin olvidar.

Preguntas frecuentes sobre Kuki Delgado y su proceso de duelo