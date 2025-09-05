Díaz-Canel respalda a China contra Taiwán, Hong Kong y las minorías étnicas

El régimen cubano ratificó este jueves su respaldo incondicional a la política de Pekín sobre Taiwán, Hong Kong, Xinjiang y otras regiones bajo control del Partido Comunista Chino (PCCh), en una nueva muestra de alineamiento con una potencia acusada internacionalmente por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Durante la visita de Miguel Díaz-Canel a China, con motivo del 80 aniversario de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta donde reafirmaron su voluntad de "acelerar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba".

En ese contexto, el gobierno cubano expresó abiertamente su apoyo a las políticas internas del régimen de Xi Jinping.

“La parte cubana ratifica su apego irrestricto e invariable al principio de 'una sola China' y al reconocimiento de que existe una sola China en el mundo, Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”, señala el documento, subrayando también su “oposición resuelta a la injerencia de ninguna fuerza externa” en ese conflicto.

El respaldo no se limita a la cuestión taiwanesa. El comunicado también incluye el apoyo explícito del régimen cubano a las políticas represivas de Pekín en territorios donde existen graves denuncias internacionales, como Xinjiang y el Tíbet (Xizang).

“La parte cubana apoya firmemente la posición de la parte china en los temas de Xinjiang, Xizang, Hong Kong y los derechos humanos”, afirma el texto. Cuba “rechaza resueltamente los intentos de injerencia en los asuntos internos de China”.

Lo más leído hoy:

Esta posición alinea a La Habana con un modelo de gobernanza autoritario basado en el control total del Estado sobre la sociedad, la vigilancia masiva y la represión de minorías étnicas, culturales y religiosas.

China ha sido acusada por organismos internacionales de crímenes de lesa humanidad contra la población uigur en Xinjiang, incluida la detención masiva en campos de reeducación.

El comunicado también refuerza los lazos ideológicos entre ambos partidos comunistas, al tiempo que rechaza abiertamente el orden internacional liderado por Estados Unidos.

“Ambas partes reiteran la voluntad de continuar reforzando la coordinación y cooperación en el ámbito multilateral internacional (…) oponiéndose a todas las formas de hegemonismo y unilateralismo, a la incitación a la confrontación entre bloques”.

Como contrapartida, el régimen chino reafirma su apoyo político a La Habana y arremete contra las sanciones de Washington:

“La parte china reafirma su firme apoyo al pueblo cubano en su lucha por defender su soberanía nacional contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos”, calificando el embargo como “injusto e ilegal”.

Otros temas que se reflejan en la declaración conjunta de Cuba y China

Más allá del respaldo político, el comunicado incluye una extensa lista de áreas de cooperación bilateral, entre ellas economía, finanzas, ciencia, tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, biomedicina, producción de alimentos, cambio climático y educación.

La parte china manifestó su disposición a “organizar seminarios teóricos y simposios” en temas prioritarios para Cuba y ofreció ampliar las becas universitarias para jóvenes cubanos.

Asimismo, se anunció la intención de fortalecer los intercambios entre universidades, formación centros de pensamiento estratégico, fortalecimiento de medios de comunicación, asambleas parlamentarias y estructuras partidistas de ambos países.

En el plano internacional, Cuba respaldó todas las iniciativas globales promovidas por Xi Jinping —incluidas la Franja y la Ruta, la Gobernanza Global, la Seguridad y el Desarrollo—, al tiempo que se mostró dispuesta a participar activamente en la construcción de una “comunidad de futuro compartido de la humanidad”.

Además, La Habana expresó su interés en incorporarse al bloque BRICS y colaborar con el Nuevo Banco de Desarrollo, mientras China reafirmó su apoyo a dicha aspiración.

Esta declaración consolida una alianza política e ideológica que trasciende los intereses económicos. El gobierno cubano no solo busca apoyo financiero y tecnológico de China, sino que se alinea completamente con su visión autoritaria del mundo, sacrificando cualquier distinción en materia de derechos humanos o democracia.

Preguntas frecuentes sobre el respaldo de Díaz-Canel a China y sus implicaciones