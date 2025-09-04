Gobierno cubano afirma que producirá en China toda la aspirina que necesita la población

Vídeos relacionados:

El régimen cubano, en su historia de fracaso económico, ha realizado afirmaciones que bien valen la pena ser guardadas para la historia y no olvidar: la más reciente es la promesa de producir en China toda la aspirina que necesita la población.

Según el periódico Granma, a partir de la transferencia de tecnología de Laboratorios Medsol a la empresa china Hubei C&C, en Wuhan, se fabricará la aspirina de 81 miligramos que consumen los cubanos.

De acuerdo con un reporte de Canal Caribe, citado por el periódico vocero del régimen, en una primera etapa se elaborarán más de 100 millones de tabletas para satisfacer la demanda en pacientes de la Isla, afirmación que contraste con el desabastecimiento permanente que sufren las farmacias.

El plan forma parte de un nuevo modelo de colaboración conjunta, basado en las ganancias de las ventas del PPG, producto del Centro Nacional de Investigaciones Científicas que se comercializa en China.

Mayté Pérez, directora de Medsol, señaló que la producción cubrirá la demanda establecida por el Ministerio de Salud Pública hasta el año 2026, aseveración que está perfecta… en papeles.

Agregó que el proceso cuenta con el acompañamiento del Centro Estatal para el Control de Medicamentos y Equipos Médicos, lo que garantizaría mayor eficacia y seguridad.

La funcionaria explicó que las materias primas que se adquieren en China para producir en Cuba se aprovecharán ahora en las modernas plantas de la farmacéutica Hubei C&C, lo que, según ella, permitirá abaratar los costos.

Este modelo de negocios, según Medsol, podría ampliarse a otros medicamentos que también se fabriquen en China con destino a la población cubana, y aunque no especificó cuáles serían estos productos “beneficiados”, bien cabría añadir una coletilla: mejor llevarse a todos los fármacos pues en las farmacias cubanas predomina más el “no hay”, una crisis que se ha dilatado por años.

El anuncio triunfalista llega pocos meses después de que el régimen admitiera que la crisis de desabastecimiento de medicamentos alcanza niveles alarmantes, donde están en falta más del 70 por ciento de los fármacos esenciales.

Según informes oficiales, de los 651 productos que conforman el Cuadro Básico de Medicamentos, 461 se encuentran actualmente entre falta total y baja cobertura, lo que significa que más del 70% de los fármacos esenciales no están disponibles o presentan serias dificultades de acceso para los cubanos.

De igual forma, el gobierno reconoció –aunque sin resolver el problema por años– que la escasez de medicamentos en Cuba sigue afectando gravemente a la población, especialmente a grupos vulnerables.

"La escasez de fármacos [...] afecta principalmente el Programa Materno-Infantil y los medicamentos controlados, en este último, los grupos más perjudicados son los antihipertensivos, los de la diabetes mellitus, oftalmología, sistema respiratorio y antibióticos, entre otros", detalló la Empresa Comercializadora de Medicamentos (EMCOMED) en Guantánamo en un comunicado reciente.

Y en medio de esta crisis, el régimen ha ensalzado la figura del gran salvador: el gobernante Miguel Díaz-Canel, de visita por China con la no primera dama Lis Cuesta, fue recibido por el mandatario chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo.

La reunión se presentó oficialmente por el régimen castrista como un encuentro "productivo", en el que se firmaron varios compromisos de cooperación que abarcan desde la agricultura y la inteligencia artificial hasta la medicina tradicional, la infraestructura y la esfera cultural y mediática.

Además, el gobernante cubano inauguró este domingo una planta de medicamentos de alta tecnología en Vietnam, como parte de su agenda durante la primera jornada de visita oficial al país asiático.

La instalación forma parte de la empresa mixta Genfarma, creada en mayo de 2025 entre la estatal cubana BioCubaFarma y la firma vietnamita Genfarma Holdings.

“Esta es la empresa mixta más rápida que hemos logrado crear. Estamos soñando con toda la perspectiva futura, con la unidad de capacidades investigativas, innovadoras y productivas de esta institución”, declaró Díaz-Canel durante la ceremonia de inauguración.

