"Volvió la Lis que adoramos": El Necio de Cuba nada a contra corriente en las redes sociales de la "no primera dama"

El nuevo exabrupto de Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, volvió a encender las redes sociales y a polarizar opiniones dentro y fuera de Cuba.

Desde Vietnam, donde formó parte de la delegación oficial en los actos por la independencia de ese país, la llamada “no primera dama” escribió en su cuenta de X: “¡Sufran, imperialistas ridículos! ¡Esta es la celebración de la VICTORIA del rojo, de la hoz y el martillo, del SOCIALISMO; la VICTORIA de la resistencia, la dignidad y el valor!”.

En un segundo mensaje, Cuesta Peraza fue más allá en su ridícula exaltación antimperialista y, entre vivas a Cuba y Vietnam, se atrevió a comparar la cultura e idiosincrasia de ambas naciones: “El vietnamita es un pueblo como el nuestro: resistente, ingenioso, valiente y digno”.

Sin embargo, sus desafortunadas publicaciones —con su carga agresiva y lenguaje poco diplomático— encendieron el debate y generaron una ola de más de 340 respuestas en X (antes Twitter) que abarcaron desde críticas, burlas y ataques personales.

Una avalancha de críticas

La mayoría de los comentarios cuestionaron la falta de sobriedad de Cuesta Peraza, el contraste entre sus palabras y la realidad de la isla, y la contradicción de viajar en avión arrendado de lujo para hablar de socialismo.

“Usted habla de ‘victoria del socialismo’ mientras en Cuba la gente hace colas interminables por pan, carga cubos de agua porque no hay servicio estable y sobrevive a base de remesas. ¿De qué victoria presume?”, escribió una usuaria.

Otros fueron más cáusticos: “Dios mío, ¿tú hablando de ridículos, Primera Empella? Tú, grotesca y frívola, no estás bien de esa cabeza”. Otro comentario agregó: “Que señora más chusma. No hay pueblo victorioso cuando se vive en dictadura. Cuba y Vietnam son dictaduras comunistas”.

Las comparaciones con la vida cotidiana de los cubanos también abundaron. “Mientras ustedes gastan millones en la gira, el pueblo no tiene ni pan y hasta 20 horas de apagones”, reclamó una internauta. “El único que sufre es el cubano de a pie, no ustedes que viajan como jeques con relojes Cartier y gafas de Dolce & Gabbana”, ironizó otro.

Insultos, burlas y advertencias

La crudeza de muchos mensajes reveló el hartazgo de la ciudadanía con el estilo de la funcionaria del ministerio de Cultura, la Dra. Cuesta Peraza.

“Aunque bajes 50 kilos, lo de cerda no te lo quita nadie”, escribió una usuaria. Otros la llamaron “esperpento”, “travesti”, “mona vestida de seda” y “prostituta vulgar”, mientras recordaban que su papel no tiene legitimidad institucional.

“¿Qué méritos tienes para estar ahí? No ocupas cargo oficial, pero viajas con dinero del pueblo”, reclamó un usuario, expresando el sentir mayoritario de la población cubana, a la que repugna el nepotismo y corrupción cada vez más visibles en la pareja de Palacio.

No faltaron advertencias de tono político: “Cuando Cuba recupere su libertad, usted y su esposo enfrentarán la justicia”, señaló un comentarista. Otro hizo un paralelismo con la caída del dictador rumano Nicolae Ceauşescu: “Machi, recuerda cómo terminaron Ceauşescu y su esposa. Los Castro no dudarán en sacrificarte cuando ya no sirvas”.

La defensa en minoría

En medio de la avalancha de insultos y críticas, una voz disonante intentó respaldar a Cuesta. El periodista oficialista Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como ‘El Necio de Cuba’ celebró el tono desafiante con un mensaje breve:

“Jajaja volvió la Lis que adoramos. Bien ridículos quedaron los yanquis en Vietnam”. Su apoyo fue rápidamente señalado como una muestra de servilismo al poder totalitario en un espacio dominado por cuestionamientos y sarcasmos hacia los figurantes presidenciales de la dictadura castrista.

Entre la burla y el desprestigio

Las reacciones no solo apuntaron contra el mensaje en sí, sino contra la imagen que proyecta Cuesta Peraza como acompañante permanente del gobernante “puesto a dedo” por Raúl Castro, el también Dr. Díaz-Canel.

Muchos destacaron el contraste con verdaderas primeras damas en el ámbito internacional. “En tu vida vas a leer palabras así de Melania Trump; esa sí es una primera dama”, escribió una usuaria. Otra comparó: “En Vietnam hubo guerra, destrucción y luego reconstrucción. En Cuba nunca hubo guerra y, después de 66 años, lo único que hay es ruina”.

Algunos comentarios mezclaron indignación con humor: “Pensé que era una cuenta parodia”, admitió un internauta. Otro ironizó: “Los que sufren son los que tienen que ver tus vestidos de cortina de baño”.

El trasfondo político

El episodio ocurre mientras Cuba enfrenta una de sus peores crisis económicas y sociales en décadas: apagones de hasta 20 horas, escasez de alimentos y medicamentos, inflación galopante y un éxodo sin precedentes.

En este contexto, las palabras de Cuesta Peraza resultaron para muchos un recordatorio de la desconexión entre la élite gobernante y la vida diaria de los cubanos.

Un tuit lo resumió con crudeza: “Tu comentario evidencia que eres vulgar y carente de clase. Te exhibes como primera dama, pero para serlo el pueblo tendría que haber elegido a tu marido. Y no lo hizo”.

Con cada publicación, la figura de Cuesta Peraza parece ganar visibilidad en redes, pero también acumula desprestigio. Para sus críticos, su estilo desenfadado es una muestra más de impunidad y frivolidad en medio del sufrimiento de un país. Para sus pocos defensores, es apenas una forma de “responder a los imperialistas”.

Lo cierto es que, con su “¡Sufran, imperialistas ridículos!”, la “no primera dama” volvió a colocar el foco sobre sí misma y dejó a Vietnam en un segundo plano. Y en Cuba, donde el sufrimiento es real y cotidiano, las redes sociales respondieron con una mezcla de indignación, sarcasmo y desprecio.