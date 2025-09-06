España anuncia la próxima apertura de un nuevo consulado general en Cuba

Vídeos relacionados:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, anunció este viernes que “muy próximamente” se abrirá un nuevo consulado general en Cuba, aunque no ofreció una fecha concreta para su inauguración.

El anuncio tuvo lugar durante la presentación de la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028, en la sede del ministerio en Madrid, donde el canciller detalló algunos de los cambios previstos para reforzar la red consular española en el mundo.

“Tenemos que replantearnos nuestro despliegue en el exterior”, subrayó Albares, añadiendo que la ejecución de la nueva estrategia “implica necesariamente una profunda renovación y redimensionamiento de medios”.

El jefe de la diplomacia española también destacó que el Gobierno está prestando “especial atención a las condiciones de trabajo del personal del servicio exterior”, con medidas como la primera subida salarial al personal laboral desde 2009, la ampliación de plantillas en 150 personas tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y una inversión de 115 millones de euros en digitalización de servicios consulares.

Según explicó, esta modernización permitirá establecer “una auténtica revolución en la forma en la que los 3 millones de españoles que viven en el exterior se relacionan con consulados y embajadas”.

El nuevo consulado en Cuba, cuya sede no fue revelada, se enmarca en los objetivos generales de la Estrategia 2025-2028, que busca “reforzar las capacidades de España en una Europa más autónoma, defender los valores e intereses del país en el mundo y proteger los proyectos de vida de las españolas y los españoles en el exterior”.

Lo más leído hoy:

En abril pasado el Gobierno español había confirmado la apertura de nuevos consulados generales en la nación caribeña, una medida que buscaba mejorar la atención a los ciudadanos españoles y a los descendientes de españoles en la Isla.

Esta ampliación respondía a la creciente demanda de servicios en la sede diplomática en La Habana, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (LMD o Ley de nietos), mientras los usuarios denunciaban irregularidades y retrasos en procedimientos esenciales, como la obtención de visados, nacionalidad o trámites de registro civil.

Entonces se estimaba que la nueva sede estuviese en Camagüey o Santiago de Cuba, opciones que se barajaron años atrás.

España también implementa una serie de reformas tecnológicas que buscan agilizar y modernizar los servicios consulares. Una ellas es la plataforma Dicireg, que permite obtener certificados del Registro Civil Consular de manera digital, y que está operativa en 81 oficinas consulares en todo el mundo.

Preguntas frecuentes sobre la apertura de un nuevo consulado español en Cuba y la Ley de Memoria Democrática