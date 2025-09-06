Francis Suárez agradece a Trump: “Miami está lista para recibir al G-20”

El alcalde de Miami, Francis Suárez, expresó su gratitud al presidente Donald Trump tras el anuncio de que la ciudad será sede de la próxima cumbre del G-20, asegurando que la urbe “está lista” para recibir a los líderes mundiales.

Durante su intervención en la Casa Blanca, Suárez destacó el impacto económico y simbólico que tendrá el evento para Miami, al que calificó como un “momento histórico”.

Suárez afirmó que la realización de la cumbre generará “millones y millones de dólares” en ingresos, beneficiando directamente a trabajadores de la industria hotelera y a pequeños negocios locales.

Según el alcalde, el G-20 pondrá a la ciudad “en el mapa como una de las grandes urbes globales” y consolidará el crecimiento económico alcanzado en la última década, con un aumento del 150% en innovación y desarrollo.

También resaltó los logros en materia de seguridad, asegurando que Miami se encuentra en camino de alcanzar “la tasa de homicidios más baja en 11 años”.

Subrayó que la ciudad ha mantenido tarifas bajas y un entorno seguro, en sintonía con lo que calificó como la agenda de “América Primero” defendida por Trump.

En tono entusiasta, Suárez definió a Miami como “la mejor ciudad del mundo” y agradeció al presidente por confiar en su liderazgo.

“En nombre de todos los trabajadores de Miami (…) les agradecemos por destacar a nuestra ciudad”, señaló, al tiempo que insistió en que el G20 marcará un antes y un después en la proyección internacional de la urbe.

Trump anunció este viernes que la cumbre del G-20 de 2026 se celebrará en su exclusivo resort Trump National Doral, ubicado al sur del estado de Florida.

La decisión, que combina un alto perfil diplomático con un evidente componente personal, ya ha comenzado a generar comentarios y polémica dentro y fuera del país.

La cumbre de 2026 marcará la primera ocasión en que Estados Unidos acoja a los líderes del G-20 en casi dos décadas. La última vez ocurrió en Pittsburgh, en 2009, bajo el mandato de Barack Obama.

Trump subrayó la coincidencia del encuentro con el 250 aniversario de la independencia de la nación, lo que, a su juicio, dará un "significado especial" a la cita.

