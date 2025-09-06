Trump anuncia que la Cumbre del G-20 de 2026 será en Miami

Cartel de la Casa Blanca sobre la cumbre del G-20 en el resort de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la cumbre del G-20 de 2026 se celebrará en Miami, específicamente en su exclusivo resort Trump National Doral, ubicado al sur del estado de Florida.

La decisión, que combina un alto perfil diplomático con un evidente componente personal, ya ha comenzado a generar comentarios y polémica dentro y fuera del país.

"Me complace anunciar que la conferencia del G-20 de 2026 se celebrará en una de las ciudades más importantes de nuestro país: la hermosa Miami, Florida", expresó Trump, antes de confirmar que la sede elegida será su propio club de golf.

El anuncio fue celebrado de inmediato por el alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

"¡El G20 llega a Miami! La ciudad más grande del mundo está lista para recibir a los líderes mundiales. Gracias, Presidente Trump, por elegir Miami como escenario de la paz a través de la fuerza", escribió en su cuenta de X.

La primera vez en casi 20 años

La cumbre de 2026 marcará la primera ocasión en que Estados Unidos acoja a los líderes del G-20 en casi dos décadas. La última vez ocurrió en Pittsburgh, en 2009, bajo el mandato de Barack Obama.

Trump subrayó la coincidencia del encuentro con el 250 aniversario de la independencia de la nación, lo que, a su juicio, dará un "significado especial" a la cita.

"Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G-20 por primera vez en casi 20 años", dijo el mandatario, insistiendo en que "no gana dinero" con la elección de su resort como sede.

Vieja polémica, mismo escenario

Durante su primer mandato, Trump ya había intentado organizar una reunión internacional en el Trump Doral, pero la idea se vino abajo tras críticas dentro de su propio partido, que consideraron inapropiado mezclar asuntos de Estado con intereses privados.

Esta vez, el presidente defendió la elección con un argumento logístico: "Todos quieren que sea allí, porque está justo al lado del aeropuerto".

El Trump Doral es un complejo de lujo de más de 300 hectáreas que incluye cuatro campos de golf, amplias salas de conferencias y alojamiento de alta gama.

Ausencia en Sudáfrica y relevo de la presidencia

El anuncio de la cumbre en Miami vino acompañado de otra noticia: Trump no asistirá al G-20 de este año en Sudáfrica, en medio de tensiones con ese país por su papel en los BRICS y por el proceso judicial contra Israel que Johanesburgo ha impulsado en foros internacionales.

En su lugar, será el vicepresidente J.D. Vance quien represente a Estados Unidos en la cita.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G-20 el 1 de diciembre de 2024 y la entregará a Washington el 30 de noviembre de 2025.

La incógnita de Putin y Xi

Trump también aprovechó para enviar un mensaje a Moscú y Pekín.

El mandatario dijo que recibiría "con gusto" a Vladímir Putin y Xi Jinping, en caso de que decidieran asistir a la cumbre en Miami. "Me encantaría que lo hicieran, si quisieran", afirmó.

Sin embargo, matizó que lo harían bajo la figura de "observadores", un estatus que, reconoció, probablemente ninguno de los dos aceptaría.

Aunque tanto Rusia como China son miembros plenos del G-20, Putin ha evitado las últimas cumbres -Nueva Delhi en 2023 y Río de Janeiro en 2024-, delegando en su canciller, Sergei Lavrov, debido a su creciente aislamiento internacional tras la invasión de Ucrania.

Una cumbre con sabor local y alcance global

El anuncio refuerza la imagen de Miami como ciudad estratégica en el mapa diplomático y económico internacional.

Sin embargo, el hecho de que el evento se celebre en un club de golf propiedad del propio presidente añade un componente de controversia que, previsiblemente, será objeto de debates políticos y mediáticos en los próximos meses.

Con el G-20 de 2026, Trump no solo pone a Miami en el centro del tablero internacional, sino también a su propio apellido, en un año en que Estados Unidos celebrará sus 250 años de independencia.

