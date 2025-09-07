Cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo conquistan la Copa Victoria 2025 en Minsk

Vídeos relacionados:

Los voleibolistas de playa cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo se proclamaron campeones este domingo de la Copa Victoria 2025, disputada en Minsk, Bielorrusia, consolidando así su dominio en competiciones de territorios euroasiáticos.

El dúo caribeño se impuso sin contratiempos a la pareja del club Dínamo, integrada por Nikita Lyamin y Taras Gusev, con parciales de 21-18 y 21-12, según informó el sitio digital JIT.

Un camino impecable hacia la corona

Díaz y Alayo llegaron invictos a la final tras superar en semifinales a los rusos Oleg Stoyanovsky e Ilya Leshukov en un reñido partido decidido en tie break, con marcadores de 23-21, 12-21 y 15-10.

Esa dupla fue la que mayor resistencia opuso a los cubanos, que hasta entonces tenían balance desfavorable de una victoria y dos derrotas frente a ellos en la Liga Rusa de Voleibol de Playa 2025. No obstante, los antillanos revirtieron la historia con un triunfo clave.

Stoyanovsky ostenta un oro mundial (2019) y una plata olímpica en Tokio 2020, mientras que Leshukov suma medallas en el Pro Tour Mundial (2018 y 2019) y una plata europea en 2019.

Dominio ante rivales rusos

En cuartos de final, los cubanos doblegaron por 2-0 (21-19, 21-17) a Dmitry Veretyuk y Fedor Sabaev, del club Obninsk, a quienes también habían superado previamente en tres paradas de la liga rusa.

Antes, en la fase de grupos, habían derrotado igualmente en sets corridos a las duplas rusas Myskiv/Sivolap (21-18, 21-15) y Ivanov/Arkhipov (21-17, 21-16), ambas ya víctimas de los antillanos en torneos anteriores.

Próximos retos

Tras este triunfo en la Copa Victoria —organizada conjuntamente por Rusia y Bielorrusia—, los pupilos de Francisco Álvarez Cutiño participarán el próximo fin de semana en la gran final de la Liga Rusa.

El principal objetivo de Díaz y Alayo en 2025 será el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, previsto del 14 al 23 de noviembre.

