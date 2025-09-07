Danilo Paris, el joven artista cubano que cumplió un sueño al cantar con Leoni Torres

El popular cantante cubano Leoni Torres sumó su voz a la del joven artista Danilo Paris en una nueva colaboración que apuesta por letras con contenido y respeto. El tema, titulado “3/4 de mi alma”, intenta romper los esquemas que impone la música comercial que domina actualmente el mercado.

El camagüeyano publicó un fragmento del videoclip en su cuenta de Instagram y aprovechó para enviar un mensaje claro en defensa de los nuevos talentos que apuestan por componer con conciencia.

“La música ha cambiado y a los nuevos talentos que cada día se esfuerzan por escribir buenas letras les cuesta mucho que su música se escuche. Por eso sería genial que apoyaran a los que no hacen música de tendencia o la que está de moda. Los que tratan de escribir y producir música con valores y que no denigra a la mujer. Aquí mi granito de arena para uno de ellos”, escribió Leoni.

Tras el estreno de esta canción Danilo Paris agradeció a Leoni por la oportunidad, para él un sueño hecho realidad: “¡A veces los sueños sí se cumplen! Desde niño tuve el deseo de cantar junto a uno de mis artistas favoritos. Hoy, ese anhelo se convierte en realidad.

‘3/4 de mi alma’ ya está disponible en YouTube. Gracias, Leoni Torres, por tu talento, tu humildad y por haber sido uno de mis más grandes referentes”.

Leoni también lo invitó a uno de sus conciertos donde interpretaron en vivo este tema que ha cautivado a los fanáticos dee ambos.

Los seguidores del camagüeyano aplaudieron tanto la canción como el mensaje que quiere transmitir con su apoyo a este joven artista.

Lo más leído hoy:

Si deseas escuchar esta hermosa canción, “3/4 de mi alma”, aquí te la compartimos:

Preguntas frecuentes sobre la colaboración musical entre Danilo Paris y Leoni Torres