Danilo Paris, el joven artista cubano que cumplió un sueño al cantar con Leoni Torres

Leoni Torres se une al joven artista cubano Danilo Paris en "3/4 de mi alma", promoviendo música con contenido y valores. La colaboración ha sido celebrada por los seguidores.

Domingo, 7 Septiembre, 2025 - 08:02

Leoni Torres y Danilo Paris Foto © Instagram / Danilo Paris

El popular cantante cubano Leoni Torres sumó su voz a la del joven artista Danilo Paris en una nueva colaboración que apuesta por letras con contenido y respeto. El tema, titulado “3/4 de mi alma”, intenta romper los esquemas que impone la música comercial que domina actualmente el mercado.

El camagüeyano publicó un fragmento del videoclip en su cuenta de Instagram y aprovechó para enviar un mensaje claro en defensa de los nuevos talentos que apuestan por componer con conciencia.

“La música ha cambiado y a los nuevos talentos que cada día se esfuerzan por escribir buenas letras les cuesta mucho que su música se escuche. Por eso sería genial que apoyaran a los que no hacen música de tendencia o la que está de moda. Los que tratan de escribir y producir música con valores y que no denigra a la mujer. Aquí mi granito de arena para uno de ellos”, escribió Leoni.

Tras el estreno de esta canción Danilo Paris agradeció a Leoni por la oportunidad, para él un sueño hecho realidad: “¡A veces los sueños sí se cumplen! Desde niño tuve el deseo de cantar junto a uno de mis artistas favoritos. Hoy, ese anhelo se convierte en realidad.
‘3/4 de mi alma’ ya está disponible en YouTube. Gracias, Leoni Torres, por tu talento, tu humildad y por haber sido uno de mis más grandes referentes”.

Leoni también lo invitó a uno de sus conciertos donde interpretaron en vivo este tema que ha cautivado a los fanáticos dee ambos.

Los seguidores del camagüeyano aplaudieron tanto la canción como el mensaje que quiere transmitir con su apoyo a este joven artista.

Si deseas escuchar esta hermosa canción, “3/4 de mi alma”, aquí te la compartimos:

Preguntas frecuentes sobre la colaboración musical entre Danilo Paris y Leoni Torres

¿De qué trata la colaboración entre Danilo Paris y Leoni Torres?

La colaboración entre Danilo Paris y Leoni Torres es una canción titulada "3/4 de mi alma", que busca romper con los esquemas de la música comercial actual. La intención es promover letras con contenido y respeto, además de apoyar a nuevos talentos que crean música con valores.

¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores a la nueva canción de Danilo Paris y Leoni Torres?

Los seguidores de ambos artistas han aplaudido tanto la canción como el mensaje positivo que promueve. La canción "3/4 de mi alma" ha cautivado a los fanáticos de Danilo Paris y Leoni Torres, quienes valoran el esfuerzo por crear música con valores y respeto.

¿Qué mensaje quiso transmitir Leoni Torres al colaborar con Danilo Paris?

Leoni Torres expresó su apoyo a los nuevos talentos que se esfuerzan por componer música con contenido y valores. Destacó la importancia de apoyar a quienes no siguen las tendencias comerciales y buscan crear música que no denigra a la mujer ni carece de profundidad.

Deneb González

Redactora de CiberCuba Entretenimiento

