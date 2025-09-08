Devoción a la Virgen de Regla congrega a fieles en su santuario de La Habana

Vídeos relacionados:

Cientos de fieles se congregaron este domingo en el municipio habanero de Regla para honrar a la Virgen de Regla, una de las imágenes religiosas más veneradas en Cuba, en la víspera de su festividad del 8 de septiembre.

La información fue publicada por la agencia oficial Prensa Latina, que destacó la mezcla de religiosidad popular, catolicismo y santería que caracteriza la celebración, declarada Patrimonio Cultural de la nación.

Los peregrinos llegaron desde distintos puntos del país para asistir a la misa solemne y participar en la tradicional procesión fluvial, en la que la imagen de la Virgen recorre la bahía de La Habana como símbolo de protección para marineros y pobladores.

Vestidos de azul y blanco, colores asociados también a la orisha Yemayá, los devotos llevaron ofrendas, entonaron cánticos y agradecieron favores recibidos.

La devoción a la Virgen de Regla se remonta al siglo XVII, cuando su imagen fue traída a Cuba y entronizada en una ermita en Guaicanamar, actual municipio de Regla.

Desde entonces, la “Virgen Morena” ha sido venerada como Reina y Madre de la Bahía, custodia de las llaves de La Habana y figura que fusiona fe católica y tradición afrocubana.

Más allá de lo religioso, la festividad se ha convertido en un acontecimiento cultural de gran trascendencia, que reafirma la identidad nacional y la fuerza del sincretismo en la espiritualidad del pueblo cubano.

En redes sociales, también se compartieron mensajes de devoción y reflexiones en torno a la fecha. El periodista Rafael Grillo escribió en Facebook una plegaria a la Virgen de Regla.

"Concédeme, Virgen de Regla, lo que con fe te pido de corazón, para mejor poderte servir en adelante, honrarte, venerarte, darte gloria y manifestar tu bondad y misericordia", dijo.

Además, agregó: "Así sea. Virgen de Regla y consuelo de mi alma, a ti acudo hoy en mi necesidad, postrándome ante tu presencia, esperando alcanzar tu amparo."

Grillo recordó que la Virgen de Regla es también la Yemayá de la tradición afrocubana, diosa del mar, guía de marineros y símbolo de protección en los viajes. “Venimos del útero y su líquido amniótico, somos criaturas de mar, por eso hoy también es día de pedir por embarazos y partos”, escribió.

Cientos de cubanos en Miami acudieron este domingo a la Ermita de la Caridad para venerar a la Patrona de Cuba en la víspera de su festividad, llevando girasoles, otros tipos de flores y velas encendidas en un ambiente de profundo fervor religioso y patriótico.

La ceremonia, transmitida en vivo en Facebook, mostró la llegada constante de peregrinos que depositaron sus ofrendas ante la imagen de la Virgen.

En las inmediaciones destacó un muro con la frase “Dios: Patria y Vida”, escrita en letras grandes junto a la banderas cubana y estadounidense, un recordatorio del vínculo entre fe, libertad y nación, además del deseo de la emigración por ver finalmente el país libre de los regímenes tiránicos.

Durante la celebración, un sacerdote invitó a los asistentes a presentar sus súplicas y anhelos a la Virgen de la Caridad.

En sus palabras pidió especialmente por los enfermos, los presos, los emigrantes y quienes sufren las dificultades de la vida cotidiana, insistiendo en que “María es el mejor camino que nos conduce a Dios, porque ella es madre de Dios, pero también madre nuestra”.

Desde Santiago de Cuba, el arzobispo Mons. Dionisio García Ibáñez recordó este domingo que la Virgen de la Caridad del Cobre ha sido signo de unidad y consuelo en los momentos más trágicos de la historia de la nación.

