Cubanos en Miami inician festejos a la Virgen de la Caridad con oraciones por su pueblo: “Es tiempo de salir ya de esta dictadura”

Vídeos relacionados:
Con plegarias por la libertad de su tierra, cientos de cubanos en el exilio comenzaron este fin de semana en Miami las celebraciones por el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, que se conmemora cada 8 de septiembre.
Reunidos en la icónica tienda Sentir Cubano, en la Calle Ocho, una de las paradas de la tradicional procesión de la imagen por Miami-Dade, los asistentes elevaron súplicas por el fin de la crisis que atraviesa la isla.
“Que libere a nuestro país, es tiempo de salir ya de esta dictadura que nos está acabando. ¿Por cuántos años más vamos a seguir en esto?”, expresó una devota, citada por Martí Noticias.
El padre José Espino, rector de la Ermita de la Caridad, recordó que con la novena iniciada el pasado sábado sábado, los exiliados cubanos dedican nueve días de oración por Cuba. “Pedimos que renazca la esperanza y que renazca la libertad para nuestro pueblo”, dijo el sacerdote.
Entre los presentes también se encontraban artistas, líderes comunitarios y activistas como Ninoska Pérez Castellón, quien subrayó que la Virgen peregrina que recorre las calles de Miami es la misma que llegó a Estados Unidos al inicio del exilio tras la llegada al poder de los Castro.
“Esa es la fe, la devoción de los cubanos a la Virgen, a la madre (...). No importa qué religión practiquen, la Virgen siempre está en el corazón de los cubanos”, afirmó Pérez Castellón.
Lo más leído hoy:
Las festividades continuarán durante la semana con actividades culturales y espirituales, hasta culminar el 8 de septiembre en la Ermita, con una misa solemne presidida por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski.
La Virgen de la Caridad, símbolo de identidad y libertad para los cubanos
La Virgen de la Caridad del Cobre es mucho más que una figura religiosa, representa para los cubanos un acompañamiento en sus luchas por la independencia de la dictadura que desde hace más de 60 años ensombrece a la isla.
Según la tradición católica, la imagen apareció en 1612 sobre las aguas de la bahía de Nipe, hallada por dos hermanos indios y un niño esclavizado que buscaban sal. Desde entonces, su culto se expandió y se fusionó con prácticas afrocubanas, donde es venerada como Ochún, diosa del amor y las aguas dulces.
Durante las guerras de independencia, los mambises la llamaron la Virgen mambisa, y en 1916 el papa Benedicto XV la proclamó Patrona de Cuba. En 1998, Juan Pablo II la coronó personalmente en su visita a la isla.
Hoy, cada 8 de septiembre, miles de cubanos, dentro de la isla y en el exilio, depositan flores amarillas, velas y oraciones a sus pies. Para muchos, la Caridad representa esperanza, fe y libertad, valores que atraviesan tanto lo espiritual como lo político de la nación cubana.
Preguntas frecuentes sobre las festividades a la Virgen de la Caridad del Cobre y la situación en Cuba
¿Por qué es importante la Virgen de la Caridad del Cobre para los cubanos?
La Virgen de la Caridad del Cobre es la Patrona de Cuba y un símbolo de identidad, esperanza y libertad para el pueblo cubano. Su veneración trasciende las fronteras religiosas y une a católicos y practicantes de religiones afrocubanas. Desde su aparición en 1612, ha sido un emblema de acompañamiento en las luchas por la independencia y la libertad de Cuba.
¿Cómo celebran los cubanos en Miami a la Virgen de la Caridad del Cobre?
Los cubanos en Miami celebran a la Virgen de la Caridad del Cobre con una serie de actividades culturales y espirituales que culminan el 8 de septiembre con una misa solemne. Las festividades incluyen procesiones, oraciones y actos de devoción en lugares emblemáticos como la Ermita de la Caridad y la Calle Ocho. Estos eventos son una expresión de fe y un llamado a la libertad de Cuba.
¿Cuál es el mensaje de los cubanos en el exilio durante estas festividades?
Durante las festividades, los cubanos en el exilio elevan plegarias por la libertad de su país y el fin de la dictadura. El mensaje principal es un llamado a la esperanza y la libertad para el pueblo cubano, reflejando un deseo de cambio político y social en la isla. Esta devoción se convierte en una plataforma para expresar su deseo de ver una Cuba libre de opresión.
¿Cómo se conecta la devoción a la Virgen de la Caridad con la situación política en Cuba?
La devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre está profundamente ligada a la identidad y la lucha por la libertad en Cuba. Históricamente, ha sido vista como una protectora en tiempos de crisis y un emblema de resistencia contra la dictadura. Las festividades en su honor se convierten en un espacio para manifestar descontento con el régimen cubano y abogar por un cambio político.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.