La razón por la que esta cubana yoruba decidió mover a sus santos de la sala de su casa: "Les quería dejar saber"

Maite_Oshun, como religiosa yoruba, evita ciertas prácticas por respeto a sus creencias. No permite que cualquiera le toque la cabeza o el cabello, ya que considera este un punto de conexión espiritual. Además, nunca deja la cocina sucia de un día para otro para evitar energías negativas y se protege de mojarse con agua de lluvia para no recibir energías externas no deseadas.