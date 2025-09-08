Joven cubano de 18 años provoca mortal accidente en Italia: “Mamá, metí la pata”

Vídeos relacionados:

Un joven cubano de 18 años, identificado como José Reynaldo Alberto, provocó un accidente mortal en Lancenigo di Villorba, Treviso, que le costó la vida a Diego Lapaine, un profesor de matemáticas jubilado de 71 años.

El hecho ocurrió la tarde del lunes 1 de septiembre, cuando el muchacho, sin licencia de conducción, perdió el control del Fiat 500 de su madre y embistió al ciclista.

Según relató el diario local Treviso Today, el impacto fue tan violento que el cuerpo de la víctima salió despedido unos diez metros y terminó en el jardín de una vivienda, mientras que la bicicleta quedó enganchada en la verja.

Tras el choque, el joven llamó a su madre entre sollozos: “He tenido un accidente, hay alguien herido… la he cagado”, recoge el medio italiano. La mujer se enteró entonces de que su hijo había tomado sin permiso las llaves del coche.

El muchacho enfrenta cargos de homicidio vehicular agravado por conducir sin carnet, lo que podría derivar en una condena más severa. Además, la aseguradora casi con certeza no cubrirá los daños, por lo que él y su madre, identificada como Jessica, podrían enfrentar una millonaria indemnización, salvo que ella logre demostrar que desconocía el uso del vehículo.

En shock y sin explicación

“Está encerrado en su habitación, sin palabras, y no para de llorar. No recuerda nada del accidente; está aturdido y no logra asimilar lo sucedido. ¿Conducir sin carnet? No hay explicación por el momento”, declaró su abogado defensor, Fabio Crea.

Las autoridades confirmaron que José Reynaldo no estaba bajo los efectos de alcohol ni drogas. El joven había llegado hace poco a Italia para reunirse con su madre en Mogliano Veneto, esperaba obtener el permiso de residencia y no estudiaba ni trabajaba aún.

Diego Lapaine, la víctima, era un ciclista aficionado muy conocido en la zona. Había sido subdirector del Instituto Técnico Fermi de Treviso y profesor en el instituto Da Vinci. Su repentina muerte conmocionó a la comunidad local, que lo recuerda como un docente respetado y cercano a sus alumnos.

Mientras tanto, la defensa del joven insiste en que se trata de una “tragedia dentro de otra tragedia”, y pide perdón a la familia de Lapaine por el dolor causado.

