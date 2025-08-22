Cubana en Italia decide regresar a la isla tras 24 años: “Cumplí con mis hijos”

Una cubana residente en Italia sorprendió en redes sociales al anunciar que, después de 24 años en ese país europeo, decidió regresar definitivamente a Cuba para comenzar un negocio y “cumplir con lo suyo”.

En un video publicado en TikTok, la mujer identificada como Virgen Molinari explicó los motivos de su decisión, asegurando que ya había cumplido con sus hijos y que ahora le tocaba pensar en ella.

“Yo estoy haciendo mi negocio en Cuba porque yo llevo 24 años aquí y ya me voy para mi tierra, a mis hijos ya yo cumplí con ellos, ahora me voy a cumplir con lo mío en mi país”, comentó.

La cubana señaló que su esposo puede acompañarla o quedarse en Italia, pero que ella ya tomó la decisión de regresar. Además, destacó que cuenta con pasaporte italiano, lo que le permite entrar y salir sin dificultades.

Uno de los argumentos más polémicos de su discurso fue económico. Según dijo, en Cuba actualmente “un euro son 430 pesos” y con esa tasa de cambio asegura poder vivir bien: “Compro una caja de pollo, puerco, carnero, pescado y lleno mi nevera. Yo vivo riquísima, todo natural y fresco”.

En su mensaje, también criticó a emigrados que, según ella, pasan trabajo en el extranjero: “Hay cubanos que tienen más en Cuba que muchas personas que viven aquí inflando nada más y pasando trabajo”, afirmó.

El video generó un fuerte debate en TikTok y otras redes sociales, donde algunos aplaudieron su valentía de regresar a la isla y otros cuestionaron su visión de la realidad cubana actual.

