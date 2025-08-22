Cubana en Italia decide regresar a la isla tras 24 años: “Cumplí con mis hijos”

Virgen Molinari, tras 24 años en Italia, regresa a Cuba para iniciar un negocio, destacando las ventajas económicas del cambio de divisas y criticando las dificultades de los emigrados en el extranjero.

Viernes, 22 Agosto, 2025 - 09:44

Cubana en Italia Foto © @virgenmolinari / TikTok

Una cubana residente en Italia sorprendió en redes sociales al anunciar que, después de 24 años en ese país europeo, decidió regresar definitivamente a Cuba para comenzar un negocio y “cumplir con lo suyo”.

En un video publicado en TikTok, la mujer identificada como Virgen Molinari explicó los motivos de su decisión, asegurando que ya había cumplido con sus hijos y que ahora le tocaba pensar en ella.

“Yo estoy haciendo mi negocio en Cuba porque yo llevo 24 años aquí y ya me voy para mi tierra, a mis hijos ya yo cumplí con ellos, ahora me voy a cumplir con lo mío en mi país”, comentó.

La cubana señaló que su esposo puede acompañarla o quedarse en Italia, pero que ella ya tomó la decisión de regresar. Además, destacó que cuenta con pasaporte italiano, lo que le permite entrar y salir sin dificultades.

Uno de los argumentos más polémicos de su discurso fue económico. Según dijo, en Cuba actualmente “un euro son 430 pesos” y con esa tasa de cambio asegura poder vivir bien: “Compro una caja de pollo, puerco, carnero, pescado y lleno mi nevera. Yo vivo riquísima, todo natural y fresco”.

En su mensaje, también criticó a emigrados que, según ella, pasan trabajo en el extranjero: “Hay cubanos que tienen más en Cuba que muchas personas que viven aquí inflando nada más y pasando trabajo”, afirmó.

El video generó un fuerte debate en TikTok y otras redes sociales, donde algunos aplaudieron su valentía de regresar a la isla y otros cuestionaron su visión de la realidad cubana actual.

Preguntas Frecuentes sobre el Regreso de Cubanos a la Isla

¿Por qué Virgen Molinari decidió regresar a Cuba después de 24 años en Italia?

Virgen Molinari decidió regresar a Cuba para comenzar un negocio y cumplir con sus deseos personales, después de haber cumplido con sus responsabilidades hacia sus hijos. Según ella, ahora es el momento de enfocarse en su bienestar y en aprovechar las oportunidades económicas que percibe en la isla.

¿Qué ha generado polémica en el discurso de Virgen Molinari sobre regresar a Cuba?

El discurso de Virgen Molinari ha generado polémica principalmente por su argumento económico, al afirmar que con la tasa de cambio actual de un euro a 430 pesos cubanos puede vivir bien en Cuba. También criticó a los cubanos en el extranjero que, según ella, pasan más trabajo que aquellos que permanecen en la isla. Esto ha suscitado debates sobre la realidad económica y social en Cuba.

¿Cuáles son las reacciones en redes sociales sobre el retorno de cubanos a la isla?

Las reacciones en redes sociales sobre el retorno de cubanos a la isla son diversas. Algunos usuarios aplauden la valentía de los que regresan y valoran el acto como una reconexión con sus raíces. En contraste, otros cuestionan la decisión debido a las dificultades económicas y sociales que persisten en Cuba. Este tema ha reavivado el debate sobre las diferencias entre la vida en el extranjero y en la isla.

¿Cómo afecta la tasa de cambio del euro al peso cubano a los cubanos que regresan?

La tasa de cambio del euro al peso cubano, que actualmente es de 1 euro a 430 pesos, puede influir significativamente en la percepción de calidad de vida para los cubanos que regresan. Este tipo de cambio permite a algunos cubanos, como Virgen Molinari, creer que pueden mantener un buen nivel de vida en la isla a pesar de las dificultades económicas generales que enfrenta el país.



