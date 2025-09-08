Haila recomienda autos de la Mercedes-Benz en Cuba: “Los importados tienen aranceles carísimos”

La cantante cubana Haila María Mompié apareció en un video promocional de la empresa mixta MCV Comercial S.A., representante de Mercedes-Benz en Cuba, recomendando la compra de autos en su sede de La Habana porque, según dijo, resultan “más económicos” que importarlos debido a los altos aranceles.

“Mis amores, estamos aquí en el dealer de la Mercedes-Benz en La Habana. Aquí hay muchos carros que pueden adoptar verdaderamente porque tienen muy buenos precios. Se los recomiendo”, expresó la artista en un video difundido en redes sociales.

Mompié, desde un carro marca BAIC, insistió en que adquirir un vehículo en esa entidad puede ser más barato que la importación particular, ya que se evitan trámites, papeleos y la larga espera por la llegada del carro.

“Aquí usted encuentra su carro con el impuesto y con todo. En un precio que le garantizo que hasta puede ser más económico de la importación que usted está haciendo”, aseguró.

Una estrategia con rostros públicos

La intervención de Haila no es un hecho aislado. MCV Comercial S.A., patrocinada por el Ministerio del Transporte, ha desplegado una campaña en redes sociales en la que también aparecen el peluquero Dorian Carbonell, el locutor deportivo Evian Guerra, el actor Carlos Luis González y los humoristas El Habanero y Otto Ortiz. Todos presentan los autos de lujo y de gama media que la empresa promociona en la isla.

En enero de este año, la propia compañía publicó un catálogo con precios que van desde los 51 mil hasta más de 191 mil dólares para modelos Mercedes-Benz, y entre 16 mil y 46 mil dólares para vehículos chinos como FAW, DFSK, Skywell y Foton.

Lo más leído hoy:

La promoción de estos autos contrasta con la realidad de un país sumido en una de sus peores crisis económicas. Mientras los catálogos hablan de cifras en divisas, millones de cubanos enfrentan apagones constantes, escasez de alimentos y medicinas, inflación descontrolada y un transporte público prácticamente colapsado.

No es la primera vez que este tipo de mensajes desata controversias. El presentador deportivo Héctor Villar ya fue criticado en 2024 por aparecer en un video similar mostrando las supuestas facilidades para comprar un Mercedes en Cuba, y más recientemente el periodista oficialista Oliver Zamora fue cuestionado por adquirir un Bestune T55 de casi 27 mil dólares a través de la misma empresa, aunque después negó dicha adquisición.

En todos los casos, la percepción popular ha sido la misma: una realidad paralela que exhibe lujos inalcanzables para la mayoría, mientras la población vive atrapada entre la escasez y la precariedad cotidiana.

Preguntas Frecuentes sobre la Promoción de Autos de Lujo en Cuba