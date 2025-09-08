Haila recomienda autos de la Mercedes-Benz en Cuba: “Los importados tienen aranceles carísimos”

La cantante cubana Haila María Mompié apareció en un video promocional de la empresa mixta MCV Comercial S.A., representante de Mercedes-Benz en Cuba, recomendando la compra de autos en su sede de La Habana porque, según dijo, resultan “más económicos” que importarlos debido a los altos aranceles.
“Mis amores, estamos aquí en el dealer de la Mercedes-Benz en La Habana. Aquí hay muchos carros que pueden adoptar verdaderamente porque tienen muy buenos precios. Se los recomiendo”, expresó la artista en un video difundido en redes sociales.
Mompié, desde un carro marca BAIC, insistió en que adquirir un vehículo en esa entidad puede ser más barato que la importación particular, ya que se evitan trámites, papeleos y la larga espera por la llegada del carro.
“Aquí usted encuentra su carro con el impuesto y con todo. En un precio que le garantizo que hasta puede ser más económico de la importación que usted está haciendo”, aseguró.
Una estrategia con rostros públicos
La intervención de Haila no es un hecho aislado. MCV Comercial S.A., patrocinada por el Ministerio del Transporte, ha desplegado una campaña en redes sociales en la que también aparecen el peluquero Dorian Carbonell, el locutor deportivo Evian Guerra, el actor Carlos Luis González y los humoristas El Habanero y Otto Ortiz. Todos presentan los autos de lujo y de gama media que la empresa promociona en la isla.
En enero de este año, la propia compañía publicó un catálogo con precios que van desde los 51 mil hasta más de 191 mil dólares para modelos Mercedes-Benz, y entre 16 mil y 46 mil dólares para vehículos chinos como FAW, DFSK, Skywell y Foton.
La promoción de estos autos contrasta con la realidad de un país sumido en una de sus peores crisis económicas. Mientras los catálogos hablan de cifras en divisas, millones de cubanos enfrentan apagones constantes, escasez de alimentos y medicinas, inflación descontrolada y un transporte público prácticamente colapsado.
No es la primera vez que este tipo de mensajes desata controversias. El presentador deportivo Héctor Villar ya fue criticado en 2024 por aparecer en un video similar mostrando las supuestas facilidades para comprar un Mercedes en Cuba, y más recientemente el periodista oficialista Oliver Zamora fue cuestionado por adquirir un Bestune T55 de casi 27 mil dólares a través de la misma empresa, aunque después negó dicha adquisición.
En todos los casos, la percepción popular ha sido la misma: una realidad paralela que exhibe lujos inalcanzables para la mayoría, mientras la población vive atrapada entre la escasez y la precariedad cotidiana.
Preguntas Frecuentes sobre la Promoción de Autos de Lujo en Cuba
¿Por qué Haila Mompié recomienda comprar autos en MCV Comercial S.A.?
Haila Mompié sugiere que comprar autos en MCV Comercial S.A., representante de Mercedes-Benz en Cuba, es más económico que importarlos debido a los altos aranceles y trámites asociados a la importación particular. Según la artista, adquirir un vehículo en la sede de La Habana permite evitar estos costos y papeleos.
¿Cuáles son los precios de los autos que promociona MCV Comercial S.A. en Cuba?
MCV Comercial S.A. ofrece autos con precios que varían desde 51 mil hasta más de 191 mil dólares para modelos Mercedes-Benz. Los vehículos chinos como FAW, DFSK, Skywell y Foton tienen precios entre 16 mil y 46 mil dólares, contrastando con la realidad económica de la mayoría de los cubanos.
¿Qué críticas ha generado la promoción de autos de lujo en Cuba?
La promoción de estos autos de lujo ha sido criticada por su desconexión con la realidad cubana, donde la mayoría enfrenta escasez de alimentos, medicinas, apagones e inflación descontrolada. La exhibición de lujos inalcanzables para la mayoría refuerza la percepción de desigualdad y privilegios para unos pocos en un país en crisis.
¿Qué papel juegan los rostros públicos en la campaña de MCV Comercial S.A.?
MCV Comercial S.A. ha utilizado una estrategia de marketing que involucra a figuras públicas como Haila Mompié, Dorian Carbonell, Evian Guerra, Carlos Luis González y los humoristas El Habanero y Otto Ortiz. Estos rostros conocidos promocionan los autos de lujo y gama media, tratando de aumentar su atractivo en un mercado limitado por la crisis económica.
