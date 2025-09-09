El Kamel insulta a Otaola durante concierto en homenaje a El Taiger en Miami

El reguetonero cubano El Kamel protagonizó un momento polémico durante el concierto homenaje a El Taiger, celebrado este fin de semana en Miami por el cumpleaños del fallecido artista.

En medio de su presentación, El Kamel lanzó un mensaje que comenzó con consignas políticas, pero terminó en una ofensa directa contra el presentador cubano Alexander Otaola, con quien El Taiger mantenía una conocida enemistad.

“Patria y Vida. ¡Libertad para Cuba y para todos los presos políticos!. Pero, desde el corazón de cada cubano… No quiero que dividan más a los cubanos. Otaola, me cago en la re... de tu madre”, dijo El Kamel ante el público.

El video con las declaraciones de El Kamel este sábado, fue compartido por la periodista cubana Mónica Baró en sus redes sociales, generando múltiples reacciones.

Uno de los primeros en comentar fue el influencer Eliecer Ávila, quien se expresó en tono sarcástico: “Alguien lo tenía que decir, 66 años de Otaola dividiendo a los cubanos ya es mucho tiempo. ¡Abajo Otaola!”.

La relación de Otaola y El Kamel no pasa por un buen momento. Aunque el influencer ha entrevistado antes al reguetonero en su show, también hizo en abril duras declaraciones que probablemente no le gustaron al músico, sobre su vida íntima.

Lo más leído hoy:

Otra polémica en el concierto de homenaje a El Taiger

El evento reunió a varios exponentes del género urbano en Miami, entre ellos Dany Ome y Kevincito el 13, quienes también subieron al escenario para homenajear a El Taiger.

Ambos artistas han estado en el centro de la polémica en la ciudad del Sol, tras haber viajado a Cuba en agosto y dar varios conciertos en la isla, lo que generó críticas entre parte del exilio.

La noche, que pretendía recordar la vida y carrera de El Taiger, terminó convertida en escenario de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre figuras del entretenimiento cubano, a pesar de que se pide una y otra vez la unidad de esta comunidad en el exilio.

Preguntas frecuentes sobre la polémica del concierto homenaje a El Taiger en Miami