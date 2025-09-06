Artistas e influencers cubanos recuerdan a El Taiger en el día de su cumpleaños

Este 6 de septiembre, artistas e influencers cubanos han rendido homenaje a El Taiger en el que habría sido su cumpleaños, recordando su legado con emotivos mensajes en redes sociales.

Desde cantantes urbanos hasta creadores de contenido, muchos compartieron fotos, videos y anécdotas que reflejan el impacto del reguetonero en la cultura musical cubana. A pesar de su fallecimiento el año pasado, su música y personalidad siguen vivas en la memoria colectiva de sus colegas y seguidores.

Las redes se llenaron de mensajes de cariño y nostalgia, donde amigos y figuras del medio artístico evocaron momentos compartidos con El Taiger, destacando su talento, carisma y la autenticidad que lo caracterizaba.

Yulién Oviedo

Un Martí To Durako

Alex Duvall

El Micha

The Yabó

Alexander Abreu

El Kamel

Adriano Hernández “El Chunguito”

Yomil Hidalgo

En Cuba, su exmanager Teresa Padrón organizó un homenaje en la capilla donde descansan sus cenizas en el Cementerio de Colón, y en Miami colegas del género protagonizaron un concierto para recordar sus muchos éxitos.

Preguntas frecuentes sobre El Taiger y su legado en la música cubana