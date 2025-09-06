Artistas e influencers cubanos recuerdan a El Taiger en el día de su cumpleaños

Este 6 de septiembre, artistas e influencers cubanos han rendido homenaje a El Taiger en el que habría sido su cumpleaños, recordando su legado con emotivos mensajes en redes sociales.
Desde cantantes urbanos hasta creadores de contenido, muchos compartieron fotos, videos y anécdotas que reflejan el impacto del reguetonero en la cultura musical cubana. A pesar de su fallecimiento el año pasado, su música y personalidad siguen vivas en la memoria colectiva de sus colegas y seguidores.
Las redes se llenaron de mensajes de cariño y nostalgia, donde amigos y figuras del medio artístico evocaron momentos compartidos con El Taiger, destacando su talento, carisma y la autenticidad que lo caracterizaba.
En Cuba, su exmanager Teresa Padrón organizó un homenaje en la capilla donde descansan sus cenizas en el Cementerio de Colón, y en Miami colegas del género protagonizaron un concierto para recordar sus muchos éxitos.
Preguntas frecuentes sobre El Taiger y su legado en la música cubana
¿Quién fue El Taiger y cuál fue su impacto en la música cubana?
El Taiger, cuyo verdadero nombre era José Manuel Carvajal Zaldívar, fue un reguetonero cubano reconocido por su estilo irreverente y fuerte presencia en la escena del reguetón cubano. Su música y personalidad dejaron una huella significativa en el género urbano dentro y fuera de la isla. A pesar de su fallecimiento en 2024, su legado sigue vivo a través de sus canciones y el tributo constante de sus seguidores y colegas.
¿Cómo se ha mantenido vivo el legado musical de El Taiger?
El legado de El Taiger continúa vivo gracias a la publicación de canciones póstumas, como "Chaito good bye", y a los homenajes realizados por amigos, familiares y colegas. Su perfil de Instagram ha sido reactivado como un espacio para honrar su vida, música y legado, compartiendo recuerdos inéditos y material exclusivo del artista. Además, su música sigue resonando en plataformas digitales y es recordada con cariño por sus seguidores.
¿Qué tipo de homenajes se han realizado en honor a El Taiger?
Se han realizado múltiples homenajes en honor a El Taiger, tanto en Cuba como en Miami. En Cuba, su exmanager Teresa Padrón organizó un homenaje en la capilla del Cementerio de Colón, donde descansan sus cenizas. En Miami, se llevó a cabo un concierto en el Flamingo Theater Bar con la participación de varios artistas y colegas del género urbano. Estos eventos han sido espacios para celebrar su vida y su impacto en el reguetón cubano.
¿Qué se sabe sobre las circunstancias de la muerte de El Taiger?
El Taiger falleció en octubre de 2024 tras recibir un disparo en la cabeza en Miami. La noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo del entretenimiento cubano, dejando un impacto profundo entre sus seguidores y colegas. A raíz de su muerte, se han llevado a cabo múltiples homenajes y vigilias, tanto en Cuba como en Miami, para honrar su memoria y su contribución a la música urbana.
