EE.UU. podría vetar la entrada a extranjeros que celebren la muerte de Charlie Kirk

Vídeos relacionados:

El subsecretario de Estado Christopher Landau advirtió este jueves que Estados Unidos podría negar visas o vetar la entrada a extranjeros que glorifiquen o celebren la muerte de Charlie Kirk, el activista conservador y aliado de Donald Trump asesinado en Utah.

“Quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país. He estado disgustado de ver en redes sociales a algunos celebrando o banalizando el asesinato, y he instruido a nuestros funcionarios consulares a tomar las medidas necesarias”, escribió Landau en su cuenta de X.

Pidió además a la ciudadanía reportar publicaciones de extranjeros que se burlen o justifiquen el crimen, para que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.

El asesinato de Charlie Kirk

El miércoles, Charlie Kirk, una de las figuras más influyentes del conservadurismo juvenil en EE.UU. y fundador de Turning Point USA, fue baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El propio presidente Donald Trump confirmó la noticia en Truth Social: “El gran, y hasta legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Te quiero, hermano. Jamás nos silenciarán”.

De acuerdo con la Casa Banca en X, el mandatario firmó una proclama en honor a la memoria de Kirk y ordenó que todas las banderas estadounidenses en Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde a las 6:00 p. m.

Lo más leído hoy:

Kirk, de 31 años, dejó esposa y dos hijos pequeños. Expresidentes como Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush condenaron la violencia política y enviaron mensajes de condolencia a su familia.

Investigación en curso

El FBI solicitó la ayuda ciudadana para identificar a un sospechoso relacionado con el tiroteo, difundiendo imágenes en redes sociales y habilitando la línea 1-800-CALL-FBI junto a un portal digital para recibir información.

La comunidad universitaria ha cuestionado las fallas de seguridad durante el evento, mientras en redes sociales el debate persiste entre quienes lo recuerdan como un patriota y quienes lo critican como símbolo de la radicalización conservadora.

Una figura clave del trumpismo

Nacido en 1993, Kirk fundó con apenas 18 años Turning Point USA, organización que se expandió por universidades de todo el país con miles de activistas. Se convirtió en un aliado central de Trump desde 2016, defendiendo políticas migratorias restrictivas, el libre mercado y un conservadurismo social enfocado en la religión y la familia.

Fue autor de varios libros, conductor de pódcast y frecuente invitado en medios de corte conservador, consolidándose como una de las voces más escuchadas de la derecha juvenil en EE.UU.

Escrutinio a extranjeros

Las declaraciones de Landau se producen en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias. En junio, el Departamento de Estado reanudó el proceso de solicitudes de visas para estudiantes extranjeros, pero ahora exige acceso a sus redes sociales como parte de la evaluación consular.

En abril, el secretario de Estado Marco Rubio ya había advertido que las visas son “un privilegio, no un derecho”, subrayando que solo están reservadas para quienes contribuyan a fortalecer a Estados Unidos, no para quienes “buscan destruirlo desde dentro”.

Preguntas frecuentes sobre el asesinato de Charlie Kirk y las repercusiones en EE.UU.