Aroldis Chapman rompe su racha histórica y sufre una derrota

El cerrador cubano Aroldis Chapman, quien sigue firmando una temporada espectacular con los Medias Rojas, vio rota su racha histórica este miércoles al permitir un hit decisivo y cargar con la derrota frente a los Athletics en un duelo que concluyó 5-4 con Boston dejado al campo.

Chapman, que llevaba casi tres meses sin permitir imparables, fue castigado con una carrera en el cierre del partido, lo que puso fin a una de las rachas más dominantes para un relevista en la historia de la MLB, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Entre junio y septiembre, “El Misil” había convertido cada salida en un espectáculo, consolidando números de élite que lo colocan entre los mejores brazos de la actual temporada.

Aun con el revés, el holguinero mantiene estadísticas de ensueño y se confirma como uno de los cerradores más temidos del béisbol, siendo pieza clave en las aspiraciones de los Medias Rojas de volver a los primeros planos de la Liga Americana.

