Aroldis Chapman rompe su racha histórica y sufre una derrota

El cerrador cubano Aroldis Chapman, quien sigue firmando una temporada espectacular con los Medias Rojas, vio rota su racha histórica este miércoles al permitir un hit decisivo y cargar con la derrota frente a los Athletics en un duelo que concluyó 5-4 con Boston dejado al campo.
Chapman, que llevaba casi tres meses sin permitir imparables, fue castigado con una carrera en el cierre del partido, lo que puso fin a una de las rachas más dominantes para un relevista en la historia de la MLB, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
Entre junio y septiembre, “El Misil” había convertido cada salida en un espectáculo, consolidando números de élite que lo colocan entre los mejores brazos de la actual temporada.
Aun con el revés, el holguinero mantiene estadísticas de ensueño y se confirma como uno de los cerradores más temidos del béisbol, siendo pieza clave en las aspiraciones de los Medias Rojas de volver a los primeros planos de la Liga Americana.
Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su temporada en la MLB 2025
¿Cómo se rompió la racha histórica de Aroldis Chapman en la MLB?
Aroldis Chapman vio rota su racha al permitir un hit decisivo y cargar con la derrota frente a los Athletics. Este suceso puso fin a una de las rachas más dominantes para un relevista en la historia de la MLB, ya que Chapman llevaba casi tres meses sin permitir imparables.
¿Cuáles son las estadísticas de Aroldis Chapman en la temporada 2025?
En la temporada 2025, Aroldis Chapman lidera a todos los relevistas de las Grandes Ligas con un 1.15 de efectividad (ERA) y limita a sus rivales a un promedio ofensivo de .130. Además, ha conseguido 29 juegos salvados y ha logrado una impresionante racha de 17 salidas consecutivas sin permitir hits.
¿Qué récords y logros ha alcanzado Aroldis Chapman en su carrera?
Aroldis Chapman ha alcanzado 350 juegos salvados en su carrera, colocándose entre los mejores cerradores de la historia de la MLB. También ostenta el Récord Guinness por el lanzamiento más rápido registrado, alcanzando 105.8 mph en 2010.
¿Cómo ha influido la experiencia de Aroldis Chapman en los Medias Rojas de Boston?
La experiencia de Chapman ha sido fundamental para los Medias Rojas de Boston, donde se le considera una pieza clave en el bullpen. Su habilidad para lanzar rectas que superan las 100 mph y su temple en momentos de presión han sido vitales para las aspiraciones del equipo en la Liga Americana.
