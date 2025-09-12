Asesino de Charlie Kirk dejó mensajes en los casquillos de bala: Esto es lo que dicen

Las autoridades confirmaron que Tyler Robinson, principal sospechoso del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, dejó mensajes grabados en los casquillos de bala usados en el ataque.
El hallazgo fue revelado por el gobernador de Utah durante una rueda de prensa este viernes, en medio de la investigación que mantiene en vilo a la opinión pública.
De acuerdo con lo reportado por Fox Chicago, entre las frases talladas se encontraron expresiones cargadas de sarcasmo y referencias culturales de internet. Una de ellas decía: “Notices, bulges, OwO what’s this? (Notificaciones, protuberancias, OwO, ¿qué es esto?)”, una jerga de la comunidad furry que imita un emoji de ojos abiertos.
Otra inscripción rezaba: “Hey fascist! Catch! (¡Eh, fascista! ¡Atrapa!)”, aludiendo a una secuencia del videojuego Helldivers 2, utilizada para lanzar bombas en el juego.
También aparecieron mensajes políticos y burlescos. Uno citaba la canción antifascista italiana “Bella Ciao”, popularizada en redes sociales.
Lo más leído hoy:
Otro, de carácter provocador, decía: “Si lees esto, eres gay, jajaja”, en línea con teorías conspirativas difundidas en TikTok que acusan a aliados de Trump de homosexualidad encubierta.
Las sospechas contra Robinson se reforzaron cuando un familiar alertó a un conocido, quien a su vez contactó a las fuerzas del orden.
El propio compañero de piso del sospechoso entregó a los investigadores mensajes en Discord donde Robinson mencionaba un rifle envuelto en una toalla, una mira telescópica especial y los grabados en las balas.
El caso tomó un giro adicional tras declaraciones de Donald Trump en Fox and Friends, insinuando que el padre del sospechoso podría haber tenido algún grado de implicación. No obstante, las autoridades no han precisado qué miembro de la familia pudo colaborar en la detención.
De acuerdo con testimonios familiares, Robinson se había radicalizado políticamente en los últimos años y había manifestado su rechazo frontal hacia Kirk, a quien acusaba de “propagar odio”.
Los investigadores confirmaron además que el sospechoso llegó al campus de la Universidad del Valle de Utah conduciendo un Dodge Challenger gris, el mismo vehículo que su familia describió previamente.
Kirk, conocido por ser cofundador de la organización Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas en Utah Valley University.
El atacante disparó desde un tejado cercano y huyó por una zona boscosa. La policía encontró una huella de zapato, una impresión de palma y un rifle de alta potencia, que vinculan directamente a Robinson con el crimen.
El presidente Donald Trump confirmó la detención y anunció que concederá póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. “Era una buena persona que solo quería ayudar a los jóvenes”, declaró.
La muerte de Kirk ha generado una ola de condena a nivel nacional y reabre el debate sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre el asesinato de Charlie Kirk
¿Quién es Tyler Robinson y por qué es el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk?
Tyler Robinson, un joven de 22 años, ha sido identificado como el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, un comentarista conservador y fundador de Turning Point USA. La policía vinculó a Robinson con el crimen a través de pruebas forenses encontradas en el lugar, como huellas y el arma utilizada, así como mensajes grabados en los casquillos de bala que usó en el ataque.
¿Qué mensajes dejó el asesino en los casquillos de bala y cuál es su importancia?
Los casquillos de bala utilizados en el ataque contenían mensajes grabados por Tyler Robinson, incluyendo frases sarcásticas y referencias culturales de internet. Estos mensajes, como "Hey fascist! Catch!" y citas de la canción antifascista "Bella Ciao", revelan una motivación política y un acto de provocación. Los mensajes son fundamentales para entender el motivo ideológico detrás del ataque.
¿Cómo ha reaccionado Donald Trump ante el asesinato de Charlie Kirk?
Donald Trump ha condenado el asesinato y ha responsabilizado a la "izquierda radical" del clima de odio que llevó al ataque. Además, ha solicitado la pena de muerte para el responsable del crimen y ha anunciado que concederá póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, reconociéndolo como un "mártir de la verdad y la libertad".
¿Cuál es el impacto del asesinato de Charlie Kirk en el debate sobre la violencia política en Estados Unidos?
El asesinato de Charlie Kirk ha reabierto el debate sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos. El incidente ha generado una ola de condena nacional y ha sido utilizado para señalar el peligro de la retórica extremista en el país. Además, ha resaltado las divisiones políticas y la necesidad de un diálogo más pacífico en la esfera pública.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.