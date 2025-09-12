Asesino de Charlie Kirk dejó mensajes en los casquillos de bala: Esto es lo que dicen

Las autoridades confirmaron que Tyler Robinson, principal sospechoso del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, dejó mensajes grabados en los casquillos de bala usados en el ataque.

El hallazgo fue revelado por el gobernador de Utah durante una rueda de prensa este viernes, en medio de la investigación que mantiene en vilo a la opinión pública.

De acuerdo con lo reportado por Fox Chicago, entre las frases talladas se encontraron expresiones cargadas de sarcasmo y referencias culturales de internet. Una de ellas decía: “Notices, bulges, OwO what’s this? (Notificaciones, protuberancias, OwO, ¿qué es esto?)”, una jerga de la comunidad furry que imita un emoji de ojos abiertos.

Captura de X

Otra inscripción rezaba: “Hey fascist! Catch! (¡Eh, fascista! ¡Atrapa!)”, aludiendo a una secuencia del videojuego Helldivers 2, utilizada para lanzar bombas en el juego.

También aparecieron mensajes políticos y burlescos. Uno citaba la canción antifascista italiana “Bella Ciao”, popularizada en redes sociales.

Otro, de carácter provocador, decía: “Si lees esto, eres gay, jajaja”, en línea con teorías conspirativas difundidas en TikTok que acusan a aliados de Trump de homosexualidad encubierta.

Las sospechas contra Robinson se reforzaron cuando un familiar alertó a un conocido, quien a su vez contactó a las fuerzas del orden.

El propio compañero de piso del sospechoso entregó a los investigadores mensajes en Discord donde Robinson mencionaba un rifle envuelto en una toalla, una mira telescópica especial y los grabados en las balas.

Captura de X

El caso tomó un giro adicional tras declaraciones de Donald Trump en Fox and Friends, insinuando que el padre del sospechoso podría haber tenido algún grado de implicación. No obstante, las autoridades no han precisado qué miembro de la familia pudo colaborar en la detención.

De acuerdo con testimonios familiares, Robinson se había radicalizado políticamente en los últimos años y había manifestado su rechazo frontal hacia Kirk, a quien acusaba de “propagar odio”.

Captura de X

Los investigadores confirmaron además que el sospechoso llegó al campus de la Universidad del Valle de Utah conduciendo un Dodge Challenger gris, el mismo vehículo que su familia describió previamente.

Kirk, conocido por ser cofundador de la organización Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas en Utah Valley University.

El atacante disparó desde un tejado cercano y huyó por una zona boscosa. La policía encontró una huella de zapato, una impresión de palma y un rifle de alta potencia, que vinculan directamente a Robinson con el crimen.

El presidente Donald Trump confirmó la detención y anunció que concederá póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. “Era una buena persona que solo quería ayudar a los jóvenes”, declaró.

La muerte de Kirk ha generado una ola de condena a nivel nacional y reabre el debate sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos.

