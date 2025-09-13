¡KO brutal! Yoel Romero, a sus 48 años, destruye en su debut en BKFC 80

El pinareño Yoel “El Soldado de Dios” Romero volvió a desafiar el tiempo y las expectativas con un debut arrollador en Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

A sus 48 años, el excampeón olímpico y veterano de UFC no solo probó que mantiene intacto su poder, sino que confirmó que la retirada no está en sus planes inmediatos.

Romero debutó en BKFC 80, celebrado en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, con un triunfo espectacular sobre Theo Doukas.

El cubano resolvió el pleito en el segundo asalto, cuando el árbitro detuvo las acciones a los 1:56 tras tres caídas y un corte profundo que dejó a su rival sin opciones de continuar.

El nocaut se suma a la extensa trayectoria del luchador, que en 2023 ya había dejado claro que planeaba competir hasta los 52 años. “No hay posibilidad, ninguna posibilidad en absoluto”, había dicho entonces a MMA Junkie sobre un eventual retiro. Hoy, con este triunfo, refuerza aquella declaración y demuestra que aún se siente competitivo en la élite de los deportes de combate.

Romero, quien acumula seis victorias en ocho peleas desde su salida de UFC en 2020, tiene además un contrato que le permite alternar entre el boxeo sin guantes y las artes marciales mixtas. De hecho, su último combate de MMA fue en febrero de 2024, cuando venció por decisión a Thiago Santos en PFL.

Lo más leído hoy:

La velada de BKFC 80 tuvo otro protagonista cubano: Leonardo El Zambo Perdomo, que consolidó su ascenso al noquear en apenas 1:09 del primer asalto a Arnold Adams en el combate estelar. Entre Romero y Perdomo, la noche quedó marcada por el sello cubano y por la confirmación de que el boxeo sin guantes vive un momento de auge internacional.