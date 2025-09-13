Marco Rubio viaja a Israel y lanza advertencia: "Hamás no puede seguir existiendo"

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado Marco Rubio viajó a Israel con la misión de abordar la crisis humanitaria y la seguridad regional, asegurando que “Hamas no puede seguir existiendo” si se busca alcanzar la paz.

De acuerdo con lo publicado este sábado por el funcionario cubanoamericano en X, entre sus prioridades está apoyar los esfuerzos para garantizar el regreso de los rehenes y facilitar el acceso de ayuda a la población civil afectada

Rubio subrayó que el grupo islamista constituye una amenaza directa para la estabilidad en Medio Oriente.

“Mi objetivo será garantizar el regreso de los rehenes, encontrar formas de asegurar que la ayuda humanitaria llegue a la población civil y abordar la amenaza que representa Hamás”, afirmó antes de partir rumbo a Jerusalén.

La visita se produce en un contexto de tensiones crecientes, con enfrentamientos que han dejado miles de muertos y desplazados en Gaza e Israel.

En Washington, Rubio ha defendido una política firme hacia Hamás y ha reiterado que la única salida duradera al conflicto pasa por la eliminación de la organización armada.

Lo más leído hoy:

"Hamás no puede seguir existiendo si el objetivo es la paz en la región", recalcó.

El vocero del Departamento de Estado emitió un comunicado donde resaltó que uno de los principales objetivos de Rubio sería garantizar que Hamás nunca vuelva a gobernar Gaza.

Analistas consideran que la presencia del senador en Israel busca reforzar la postura de apoyo estadounidense a su principal aliado en la región, al tiempo que envía un mensaje de respaldo político en medio de la escalada bélica.

La agenda del viaje incluirá reuniones con autoridades israelíes y posiblemente con representantes de organizaciones humanitarias que operan sobre el terreno, aunque aún no se han confirmado los detalles.

El martes 9 de septiembre, Israel confirmó haber lanzado una operación militar contra altos dirigentes de Hamás en Doha.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas israelíes y el Shin Bet, el bombardeo formó parte de la operación denominada Cumbre de Fuego, ejecutada exclusivamente por Israel sin apoyo extranjero.

Medios internacionales reportaron que la ofensiva se dirigió contra residencias utilizadas por la cúpula de Hamás en la capital qatarí, mientras discutían una propuesta de alto al fuego presentada por Washington.

La actual escalada comenzó en octubre de 2023, cuando Hamás ejecutó un ataque sorpresa contra Israel con miles de cohetes y comandos armados que cruzaron la frontera.

La masacre dejó centenares de civiles muertos y más de 300 secuestrados, incluidos niños y ancianos. Fue el mayor ataque terrorista contra Israel en décadas.

Preguntas frecuentes sobre la visita de Marco Rubio a Israel y la situación con Hamás