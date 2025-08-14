Periodista proisraelí acusa a Cuba de detenerlo por su activismo

Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, y el periodista marroquí Amine Ayoub, quien denunció haber sido detenido y deportado de Cuba por su activismo proisraelí.

El periodista marroquí Amine Ayoub, miembro del Foro de Oriente Medio y conocido por su defensa pública de Israel, denunció haber sido detenido y expulsado de Cuba por su activismo.

En declaraciones a Ynetnews, portal en inglés del medio israelí Ynet, aseguró que su visita a la isla se transformó en un “calvario” de 32 horas bajo custodia, tras ser interrogado sobre los sellos israelíes en su pasaporte y frustrarse su plan de viajar a las Bahamas para reunirse con su hermano que vive en Houston, Texas.

Ayoub relató que llegó a La Habana, sin precisar la fecha, procedente de Francia y fue retenido entre cuatro y cinco horas a su llegada. Según su testimonio, las autoridades cubanas le preguntaron si había vivido en Israel y revisaron su teléfono.

“Pensé que con todos sus discursos de paz y todas las cosas buenas que dicen de sí mismos, estaría bien. No sabía que Cuba me iba a odiar y tratar así”, dijo Ayoub.

Según contó, fue interrogado por los sellos israelíes en su pasaporte. “Me trataron como a un terrorista… me retuvieron como a un criminal”, afirmó.

Aunque le permitieron permanecer tres días en el país, cuando se presentó en el aeropuerto para volar a Las Bahamas un civil le retiró el pasaporte y le informaron que no podía salir.

Ayoub sostiene que no recibió una explicación formal y que fue llevado a una celda con sillas metálicas, “sin comida ni agua”, donde pasó 32 horas bajo vigilancia. “Todavía tengo dolor físico por haber dormido en ese lugar”, dijo.

Cuba rompió relaciones diplomáticas con Israel en 1973 y reconoce a la Organización para la Liberación de Palestina como legítima representante del pueblo palestino. Desde entonces, ha defendido de forma consistente la creación de un Estado palestino soberano y ha denunciado las operaciones militares israelíes como violaciones del derecho internacional.

En enero de 2024, durante un debate en la ONU, el gobierno cubano exigió “que cese el genocidio” contra el pueblo palestino y propuso una misión internacional de protección a Gaza.

En julio de 2025, en la primera cumbre ministerial del Grupo de La Haya, al que Cuba pertenece, se respaldó cumplir órdenes de arresto contra líderes israelíes y prohibir el atraque de buques militares de ese país.

Miguel Díaz-Canel ha sido explícito en su postura. “La violencia en Palestina es consecuencia de décadas de prácticas israelíes de ocupación ilegal y colonización”, afirmó en 2023, y en junio de este año condenó “en los términos más enérgicos” un ataque aéreo israelí sobre Irán, calificándolo de amenaza a la paz internacional.

Aunque Ayoub vincula su expulsión a su activismo proisraelí, el gobierno cubano no ha emitido comentarios públicos sobre el episodio.

