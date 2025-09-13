"Aquí hay absolutamente todo": cubano recuerda preocupaciones en la isla y compara con su vida en Uruguay

Frank el Makina, youtuber cubano radicado en Uruguay desde hace casi tres años, compartió en TikTok (@frankelmakina) un video en el que enumera las preocupaciones que, según él, dejó atrás al emigrar de la isla. Su testimonio rápidamente generó cientos de comentarios y reacciones en la red social.

"Preocupaciones que ya no tengo en Uruguay, como bien tú sabes, y si no lo sabes ahora lo vas a saber, pues yo soy un cubano emigrado en Uruguay, ya llevo casi que tres años viviendo en este magnífico país", comenzó diciendo.

El creador relató que en Cuba debía estar pendiente de cuestiones básicas como la electricidad y el agua. "Pensar cuándo se va a ir la electricidad, cuándo va a entrar el agua para yo poder recoger agua y tener agua en mi casa para hacer todo lo que tú necesitas con el agua", señaló. También mencionó la falta de gas y transporte público: "Cuándo va a entrar el gas en el punto donde se compra el gas para poder ir a comprarlo, cuándo va a pasar el ómnibus para tú poder llegar a tu trabajo".

En su testimonio agregó las dificultades para acceder a productos de alimentación y medicamentos: "Cuándo va a llegar a la bodega equis o ye producto que tú necesitas para tu alimentación (...) si me enfermo, ¿habrá medicamentos en la farmacia?, si tengo que ir a un hospital ¿habrá un médico para que me atienda, tendrá alguna inyección para ponerme si la necesito, tendrán tan siquiera jeringuilla, alcohol, aguja, algodón?".

"Sinceramente pudiera estar aquí comentándote 300 preocupaciones que yo tenía en la isla y que luego que yo llegué aquí a Uruguay pues todas esas preocupaciones desaparecieron porque gracias a Dios aquí en este país hay absolutamente todo", aseguró Frank. Y añadió: "Aunque me digan alcahuete, que exagero, que la realidad no es tan así, a mí, bueno, me gusta valorar todas las cosas que yo tengo en este país".

El video recibió decenas de comentarios de uruguayos que agradecieron las palabras del creador y reflexionaron sobre la realidad de su propio país. "Acá no hay dictadura como en Cuba", escribió un usuario. Otro comentó: "Hay que carecer de todo para luego valorarlo todo cuando lo tienes".

Una internauta apuntó: "Cuántas bendiciones tenemos en nuestro país y la gente no lo aprecia. Todas las personas que han venido de Cuba nos hacen ver, abrir los ojos y valorar el paisito". Otra, también cubana, recordó: "Yo viví casi 4 años en Uruguay y puedo decir que quedé enamorada del país y su gente. Soy cubana también, vivo ahora en Estados Unidos, pero tengo a Uruguay en mi corazón".

También hubo reacciones críticas. Una usuaria señaló: "Yo estoy preocupada, me vinieron 12.000 pesos de luz, y si no la pago me la van a cortar". Otro pidió cautela: "Si querés hablar bien de Uruguay está bien, pero no hables mal de Cuba".

Entre los mensajes de bienvenida se destacaron frases como: "Bienvenido a la libertad", "Me alegra que estés en Uruguay, necesitamos más gente como tú", y "Qué bueno escucharte tan feliz".

Otras historias de cubanos en Uruguay

El testimonio de Frank se suma a otros relatos de migrantes que en los últimos meses han conmovido en redes sociales. Una cubana que trabajó como enfermera en la isla contó que dejó atrás la bata para dedicarse a la manicura en Montevideo y aseguró: "Nunca es tarde para cumplir sueños".

El propio Frank había compartido semanas antes la emoción de poder comprarse unas zapatillas Vans, algo que describió como "un sueño cumplido de adolescente" que nunca pudo realizar en Cuba.

Otra creadora cubana, identificada como Lisset Catalina, explicó que junto a su familia eligió Uruguay tras investigar sobre seguridad, educación y salud gratuitas. "Uruguay es el país", afirmó en un video que se volvió viral y en el que celebró la decisión que cambió sus vidas.

También circulan testimonios de solicitantes de refugio, como el de una joven cubana que relató su experiencia laboral en Montevideo. Aunque reconoció que los comienzos no siempre son fáciles, aseguró estar agradecida porque “la cuestión era trabajar mientras encontraba el trabajo en el que me sintiera más cómoda”.

Relatos como estos reflejan las expectativas y desafíos de la migración cubana hacia Uruguay, donde muchos aseguran haber encontrado oportunidades y estabilidad que, dicen, les resultaban imposibles en la isla.

