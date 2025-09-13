Ana María Daniel confirma su separación de El Micha: "Suerte en Cuba"

Ana María Daniel ha confirmado públicamente su separación del reguetonero El Micha, con quien compartió 13 años de relación y dos hijos en común.

A través de una publicación en Instagram, Ana María compartió una imagen familiar junto al cantante y sus dos hijos, acompañada de un mensaje: "Lo que un día fue ya no será. El Micha muchas bendiciones en tu nuevo camino, te deseo suerte".

En la descripción del post, agregó: "Agradecida por estos 13 años y los dos hermosos bebés que tenemos, ahora toca sacarlos adelante. Suerte en Cuba".

Captura Instagram / Ana María Daniel

Aunque no especificó detalles sobre la ruptura ni las causas, sus palabras han generado múltiples reacciones entre sus seguidores y amistades, quienes le han enviado mensajes de apoyo y aliento.

Tampoco queda del todo claro si con su frase "suerte en Cuba" Ana María se refiere a un posible regreso definitivo de El Micha a la isla, o si alude simplemente a sus constantes viajes a Cuba, como parte de su carrera musical, que podrían haber afectado su relación.

Mientras Ana María anuncia la separación en redes, El Micha está en Cuba. En redes compartió imágenes de la grabación de un videoclip y este sábado tiene un concierto en el Jhonny Club en La Habana.

Captura Instagram / El Micha

Lo cierto es que la pareja, que alguna vez fue una de las más consolidadas entre los artistas cubanos, ha decidido tomar caminos separados.

