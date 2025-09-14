Yipsi Moreno eliminada en el Mundial de Atletismo... ahora por Albania

Vídeos relacionados:

La atleta cubana Yipsi Moreno, reconocida como una de las mayores figuras del lanzamiento del martillo femenino y durante años comisionada nacional de atletismo en la isla, volvió a los titulares deportivos con un hecho insólito: su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, Japón, con la camiseta de Albania, a sus 44 años.

Moreno, campeona olímpica en Beijing 2008 y triple monarca mundial, no solo destacó por sus resultados deportivos, sino también por su cercanía al régimen cubano. Tras su retiro, fue promovida como comisionada nacional de atletismo, integrando las estructuras de poder del deporte en Cuba, un sector utilizado por el Gobierno como herramienta de propaganda política.

El salto a Albania

En esta ocasión, ya bajo otra bandera, Moreno cerró su participación en la prueba de martillo femenino en el puesto 34, con una marca de 65.38 metros, muy lejos de la clasificación, de acuerdo con Deporcuba en la red social Facebook.

Aun así, su regreso llamó la atención: pocas veces una atleta de su edad logra competir en un certamen de esta magnitud.

Entre la gloria pasada y la realidad presente

La presencia de Moreno simboliza un contraste: por un lado, la gloria de una campeona olímpica que marcó época en el deporte cubano; por otro, la desconexión entre el discurso oficialista que ella representó como dirigente y la realidad actual, en la que incluso exfiguras del deporte terminan emigrando y buscando segundas oportunidades lejos de la Isla.

Su reaparición en los mundiales deja claro que, aunque los títulos y récords quedan en la historia, el presente de los atletas cubanos sigue marcado por el éxodo y la contradicción entre la fidelidad al régimen y la necesidad de reinventarse fuera de Cuba.

