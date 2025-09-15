Yipsi Moreno tras competir en Mundial de Tokio: “No estoy defraudada… Regresaré a Albania y volveré a intentarlo”

Vídeos relacionados:

Para nadie es un secreto que, a la hora de hablar de los grandes del atletismo cubano, el nombre de Yipsi Moreno ocupa un lugar en la élite.

Hoy la traemos a este espacio por su reciente incursión en la prueba de martillo femenino del Mundial de Atletismo de Tokio, Japón, donde compitió por Albania.

Más allá de tu registro de 65.38 metros, hay una historia, hay una vida, hay una leyenda. ¿Qué ha sido para la “Furia de Agramonte” competir en este Mundial?

Ha sido una experiencia única, extraordinaria… ¡toda una aventura! Una experiencia maravillosa: compartir escenario nuevamente con la polaca Anita Włodarczyk, la mejor martillista de todos los tiempos —cuatro veces campeona mundial, triple campeona olímpica y dueña del récord mundial con 82.98 m—, quien sigue demostrando vigencia a los 40 años. Con la rumana Bianca Ghelber y atletas más jóvenes que yo, pero que compitieron conmigo antes de retirarme.

Poder estar entre la más nueva generación, entrenadas por muchos que compartieron mi etapa, es algo lindo, July. ¡Es algo único! Muchos me felicitaron y me comentaron que crecieron teniéndome como ídolo, y verme hoy les complace y alegra.

¿Realmente pensaste estar en una jaula de martillo otra vez y máxime en un Mundial?

¡Ay, claro que no! Mira es una experiencia bonita; en un principio extraña porque esta oportunidad llegó después de pensar que nunca más lanzaría —por lógica—, y resulta que llegué a Albania y mira donde estoy.

¿Por qué Albania?

Mi esposo Abdel tiene un contrato de trabajo que le permite estar con toda la familia.

Lo más leído hoy:

Ya estando en Tirana le preguntaron si yo me animaba aún a lanzar, aunque fuera para los Nacionales y bueno, según mi desempeño, después podría participar en campeonatos como los Juegos Balcanes, en la tercera división, entre otros.

Y mi esposo me dijo: “Tú siempre has amado esto y has estado activa”, en el sentido de que siempre he estado en el gym haciendo spinning, crossfit, después intenté powerlifting…jajajaja…; en fin, siempre activa con el ejercicio. Entonces me preguntó: “¿Te gustaría probar?”, y le dije: “Bueno, lo intentamos como hobby y después vemos”.

Y así, por puro juego, unos meses después hice una competencia, lancé 63 metros y me empecé a animar. Abdel también se entusiasmó… ¡y así empezó todo!

Condiciones para lanzar no había cuando llegué, pero después, las mejoraron un poco. Ahora mismo piensan poner una malla. En fin, que no hay muchas condiciones, pero vengo de Cuba, de la escuela.

Mi gran e inolvidable entrenador Eladio Hernández nos enseñó a ser bestiales, no solo para el deporte sino también para la vida, y nos enseñó que la confianza se gana.

Es así como empecé y, al tener la nacionalidad, pude representar al país. Al principio me sentía rara, pero pensé, primero, la vida es una sola. Mi mejor momento, mi pasión, todo lo mejor que pude, mi responsabilidad se los di a mi país, a mi patria, a mi pueblo que tanto amo…

Pero, si me quedan fuerzas y la vida me permite ayudar a otro país a motivar a otros jóvenes, ¿por qué no hacerlo? Si no estoy haciéndole daño a nadie, no le estoy robando nada a nadie...

Solo estoy viviendo mi vida y mis momentos. ¿Por qué no apoyar a un país que también le está dando una oportunidad a mi familia, país que nos ha permitido que nuestro hijo tenga otras oportunidades de estudio y desarrollo y que nosotros como familia podamos estar juntos?

Nuestra vida ha sido de sacrificios por parte de ambos: mucho tiempo separados. Ahora podemos, gracias a Dios y a esta nación, estar junticos con nuestro hijo.

Me siento cubana y voy a estar siempre orgullosa de ser cubana, la “Furia de Agramonte”; y ahora represento con mucho respeto, agradecimiento y orgullo también a Albania.

Tocaste a la familia y en especial a Abdelito. ¿Se ha adaptado a costumbres distintas, a un nuevo idioma?

Abdelito ha sido el primero y el que mejor se ha adaptado… jajaja. Ha hecho amistades. El estar en la escuela lo lleva a socializar, le gusta y mucho; el idioma también le gusta, lo disfruta. Es que, si lo estudias, no es tannnnn difícil.

A mí, de hecho, me gusta. Abdel le buscó al niño una profesora particular para el idioma y de Matemáticas para apoyarlo, y lo lleva bien.

Volviendo al Mundial de Tokio. Te conozco y sé que soñabas con ir más allá de los 68.74 metros que hiciste recientemente por Albania, quizás hasta acariciabas la idea de los 70 metros..., pero no pudo ser. ¿Te sientes decepcionada?

¡Ay, madre! Realmente no se te escapa una. Sí, estaba bien, llegué en forma. Pero no lo logré; ya te digo: ha sido, en cuanto a resultados, la competencia más mala que he tenido.

A pesar de que fue a la que llegué mejor preparada. Pero me atrevo a decir que quizás me sentí como en mi primer mundial, el de Sevilla 99. ¿Te acuerdas?, tú estabas allí. Pero en el deporte no basta con tener todos los parámetros bien, estar físicamente bien. Eso, contando que hacía 12 años que no competía.

Ese día tiene que engranar todo, y ese día, quizás estaba ansiosa, como una juvenil… Y no salió. Pero no me desanimé, al contrario. Voy despertando lo que queda de la Yipsi en el marco deportivo y puedo aplicarlo en mi vida en general.

¿Te hizo daño en tu vida personal estar liderando la Comisión Nacional de Atletismo?

Podría decir que me hizo daño porque yo era, y lo sigo siendo con quien me respete y se lo merezca, muy sana, respetuosa. Quisieron abusar de eso y chocaron con una pared.

Pero lo agradezco porque fue una escuela para muchos aspectos de la vida, de verdad. No voy a profundizar en este tema porque muchas personas se sienten felices juzgándome sin conocerme, sin conocer la verdad, sin ahondar en mis sentimientos; inventando historias que algunos desean escuchar.

Eso será quizás algún día para otra entrevista… jajajaja. Sólo una cosa: A mí no me destituyeron, ni me botaron. Yo en mayo, antes del Mundial de Obregón, solicité mi baja.

Lo demás lo dejo de tarea. ¡Y que conste! Me tocó dirigir casi dos años sin pista, inventando dónde los muchachos podrían entrenar y competir; me tocó dirigir unos Juegos Olímpicos en plena pandemia.

No se alcanzaron medallas de oro, pero sí resultados muy buenos. Sólo espero algún día que se haga una crítica con estadísticas. Agradezco en la vida las cosas buenas y las malas. Las buenas porque las disfruto y las malas porque aprendo y crezco.

Tienes 44 años, echa una mirada hacia atrás. ¿Cuál es tu mayor orgullo: tu título olímpico o tus tres mundiales?

Mi mayor orgullo en cuanto a las medallas son todas porque todas son importantes, porque detrás de todas hay una historia, un sacrificio no solo mío, también de mi familia, de Abdel porque llevamos casi 30 años juntos, de mi entrenador y su familia.

Al igual que mi récord personal (76.62 m) que tanta satisfacción me brindó. Amo todos mis resultados… ¡todos son lindos y conquistados con amor!

¿Seguirás en el deporte activo?

Cuando regrese a Albania obviamente voy a coger unos días de vacaciones y después, me voy a preparar para la próxima temporada. Ya después de dos años, entonces veré. La vida no sabes cuándo termina, así que intentaré esto por dos años más, si puedo. Creo que en un solo año avancé bastante; veremos qué se puede hacer en dos.