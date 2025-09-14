El papa León XIV cumple 70 años y envía mensaje a sus fieles

Vídeos relacionados:

El Papa León XIV cumple 70 años este domingo y dedicó un mensaje a los fieles católicos a propósito de la fecha.

“Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones”, escribió en X el pontífice.

Prevost, la vida entre continentes y cultura

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, hijo de padre francés y madre de ascendencia española. Ingresó a la Orden de San Agustín en 1977, y fue ordenado sacerdote en 1982.

Su vida pastoral se ha dividido entre Estados Unidos, Roma y, especialmente, Perú, país donde vivió más de 30 años y en el que se naturalizó ciudadano.

Prevost ejerció una larga misión en el país andino, donde fue obispo de Chiclayo, administrador apostólico del Callao y miembro destacado de la Conferencia Episcopal Peruana.

Conocido por su perfil académico —doctor en Derecho Canónico y políglota— y su experiencia como formador y prior general de su orden, ha ocupado múltiples cargos de relevancia en el Vaticano desde 2019.

Lo más leído hoy:

El papa Francisco confió en Prevost al nombrarlo en 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, dos cargos de enorme peso en la gobernanza de la Iglesia. En 2023, fue también creado cardenal por Francisco, quien vio en él un continuador de su visión pastoral centrada en los más pobres y marginados.

Un papa de perfil moderado y dialogante

León XIV ha sido descrito por medios italianos como “el menos estadounidense de los estadounidenses”, aludiendo a su estilo conciliador y a su amplia vivencia en contextos multiculturales. Su elección parece enviar un mensaje de unidad en un momento de tensiones dentro de la Iglesia, tanto a nivel interno como global.

En su primer mensaje desde el balcón de San Pedro, el nuevo papa habló en italiano y español, recordando sus años de servicio en Perú. Hizo un llamado a la paz, la reconciliación y la unidad, y rindió homenaje al legado del papa Francisco.

El Papa y Cuba

Robert Francis Prevost, de 69 años, fue elegido a inicios de mayo como el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Es el primer Papa estadounidense y también posee ciudadanía peruana, tras haber vivido años en ese país.

EL excardenal Prevost ha tenido un vínculo directo con Cuba, país que visitó en varias ocasiones antes de su nombramiento como Sumo Pontífice.

Poco después de su nombramiento, trascendió en las redes una foto suya en La Habana junto al fallecido disidente Harold Cepero Escalante delante de la Catedral de La Habana, en un momento de fraternidad cristiana que cobra hoy un nuevo significado.

Cepero Escalante, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, murió a los 32 años en Granma cuando iba en un auto con Oswaldo Payá. El evento fue calificado como “accidente” por el gobierno, pero familiares, amigos y un informe de la Human Rights Foundation de 2015 lo atribuyen a una acción deliberada del régimen.

Precisamente, tras la elección del nuevo Papa, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel le enviaron mensajes de felicitación, interesados en mostrar una imagen de armonía y continuidad en las relaciones con el Vaticano.

Preguntas frecuentes sobre el Papa León XIV y su impacto en la Iglesia Católica