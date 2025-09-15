Debacle total: Cuba se despide sin títulos del Mundial de Boxeo por primera vez

Vídeos relacionados:

La debacle del deporte cubano volvió a quedar al desnudo en el Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool 2025, donde la isla no consiguió ningún título por primera vez desde que comenzaron estas lides en La Habana 1974.

La caída de Alejandro Claro y Erislandy Álvarez en semifinales se sumó a la derrota previa de Julio César La Cruz, y los tres regresarán con medallas de bronce, únicas preseas de una delegación de ocho púgiles. El hecho, divulgado ampliamente en redes sociales, marca un antes y un después para una disciplina que durante décadas fue emblema de la propaganda del régimen.

Un boxeo a la deriva

De acuerdo con el sitio oficialista JIT, Claro (50 kg) cayó 4-1 frente al kazajo Sanzhar Tashkenbay, aunque aseguró sentirse superior en el ring. Álvarez (65 kg), campeón olímpico en París 2024, mostró un nivel muy inferior al de sus mejores tiempos y cedió 4-1 ante el brasileño Yuri Falcao Dos Reis.

Por su parte, La Cruz, leyenda con cinco títulos mundiales y dos oros olímpicos, perdió 3-2 contra el kazajo Aibek Oralbay, en lo que parece ser el ocaso de su carrera después de casi dos décadas de brillo.

La crisis del deporte cubano

El boxeo, considerado “el buque” del movimiento deportivo en la isla, atraviesa una crisis sin precedentes. Los resultados de Liverpool no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema deportivo deteriorado por la falta de recursos, el éxodo de talentos y la incapacidad del régimen de renovarse.

Que una escuadra como la cubana —históricamente temida y respetada— se marche de un Mundial sin discutir una sola final, confirma la magnitud del declive. Un golpe que no solo sacude al deporte, sino que retrata el fracaso estructural de un modelo político y social que se desmorona.

El fin de una era

Desde Teófilo Stevenson hasta Félix Savón, pasando por La Cruz, el boxeo cubano fue estandarte de un país que presumía de sus triunfos deportivos como legitimación política. Hoy, esas glorias parecen apenas recuerdos, y la realidad es que el ring también desnuda la crisis de la sociedad cubana.

Liverpool 2025 quedará marcado como el Mundial donde Cuba perdió no solo medallas, sino también parte de su mito.

