La debacle del deporte cubano volvió a quedar al desnudo en el Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool 2025, donde la isla no consiguió ningún título por primera vez desde que comenzaron estas lides en La Habana 1974.
La caída de Alejandro Claro y Erislandy Álvarez en semifinales se sumó a la derrota previa de Julio César La Cruz, y los tres regresarán con medallas de bronce, únicas preseas de una delegación de ocho púgiles. El hecho, divulgado ampliamente en redes sociales, marca un antes y un después para una disciplina que durante décadas fue emblema de la propaganda del régimen.
Un boxeo a la deriva
De acuerdo con el sitio oficialista JIT, Claro (50 kg) cayó 4-1 frente al kazajo Sanzhar Tashkenbay, aunque aseguró sentirse superior en el ring. Álvarez (65 kg), campeón olímpico en París 2024, mostró un nivel muy inferior al de sus mejores tiempos y cedió 4-1 ante el brasileño Yuri Falcao Dos Reis.
Por su parte, La Cruz, leyenda con cinco títulos mundiales y dos oros olímpicos, perdió 3-2 contra el kazajo Aibek Oralbay, en lo que parece ser el ocaso de su carrera después de casi dos décadas de brillo.
La crisis del deporte cubano
El boxeo, considerado “el buque” del movimiento deportivo en la isla, atraviesa una crisis sin precedentes. Los resultados de Liverpool no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema deportivo deteriorado por la falta de recursos, el éxodo de talentos y la incapacidad del régimen de renovarse.
Que una escuadra como la cubana —históricamente temida y respetada— se marche de un Mundial sin discutir una sola final, confirma la magnitud del declive. Un golpe que no solo sacude al deporte, sino que retrata el fracaso estructural de un modelo político y social que se desmorona.
El fin de una era
Desde Teófilo Stevenson hasta Félix Savón, pasando por La Cruz, el boxeo cubano fue estandarte de un país que presumía de sus triunfos deportivos como legitimación política. Hoy, esas glorias parecen apenas recuerdos, y la realidad es que el ring también desnuda la crisis de la sociedad cubana.
Liverpool 2025 quedará marcado como el Mundial donde Cuba perdió no solo medallas, sino también parte de su mito.
Preguntas frecuentes sobre la debacle del boxeo cubano en el Mundial de Liverpool 2025
¿Por qué no ganó Cuba ningún título en el Mundial de Boxeo Liverpool 2025?
Por primera vez desde 1974, Cuba no ganó ningún título en un Mundial de Boxeo. Esto se debe a una crisis profunda en el sistema deportivo cubano, provocada por la falta de recursos, el éxodo de talentos y la incapacidad del régimen para renovarse, lo cual ha afectado profundamente el rendimiento de sus atletas en competencias internacionales.
¿Qué impacto tiene este resultado en la imagen del deporte cubano?
El resultado del Mundial de Liverpool 2025 representa un golpe significativo para el deporte cubano, que históricamente ha sido un emblema de la propaganda del régimen. La falta de títulos refleja un declive estructural en un modelo político y social que se está desmoronando, y evidencia la precariedad en la que se encuentran muchos de sus atletas, incluso después de haber sido leales al régimen.
¿Cómo se relaciona la situación actual del boxeo cubano con el contexto socioeconómico del país?
El declive del boxeo cubano es un reflejo de la situación socioeconómica de Cuba. La falta de inversión, el éxodo de atletas y entrenadores, y la obsolescencia de la infraestructura deportiva son síntomas de un sistema que no ha logrado adaptarse a las necesidades actuales. Esto se ve agravado por la politización extrema del deporte y la falta de incentivos para los deportistas, quienes a menudo terminan en situaciones precarias.
¿Qué figuras del boxeo cubano destacaron en el Mundial de Liverpool 2025, a pesar de no obtener títulos?
A pesar de no obtener títulos, los boxeadores cubanos Alejandro Claro, Erislandy Álvarez y Julio César La Cruz lograron medallas de bronce en el Mundial de Liverpool 2025. Estos resultados, sin embargo, no alcanzaron para mantener la histórica reputación del boxeo cubano, que se ha visto mermada por la falta de evolución y renovación en el ámbito deportivo del país.
¿Es posible una recuperación del boxeo cubano en el futuro cercano?
La recuperación del boxeo cubano dependerá de reformas profundas en el sistema deportivo, una mayor inversión en recursos e infraestructura, y la creación de incentivos para retener a sus talentos. Sin cambios significativos, el boxeo cubano corre el riesgo de seguir en declive, reflejando la crisis más amplia que enfrenta el país en diversas áreas.
