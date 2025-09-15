Hombre encapuchado irrumpe en una vivienda y agrede a machetazos al propietario en Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

Un hombre encapuchado irrumpió violentamente en una vivienda ubicada cerca de la dulcería de Céspedes, en la ciudad de Sancti Spíritus, y agredió con un machete a uno de los residentes.

La víctima fue identificada como Eduardo. La denuncia en redes sociales la hizo la usuaria Yureibys Torresilla, en el grupo de Facebook Aquí con el héroe en Sancti Spíritus ¡Hermanos de la Calle!

“Ahora sí llegamos al apocalipsis. Llegó un tipo encapuchado a la casa de al lado de la dulcería de Céspedes y le cayó a machetazos a Eduardo, el hombre de la casa. Tremendo, tremendo lo que estamos viviendo. Se lo llevaron muy mal para el hospital”, escribió Torresilla.

El herido fue trasladado en estado grave al hospital provincial, según confirmaron testigos presenciales.

“Yo estaba en el hospital cuando llegó, muy mal, con muchos machetazos. Los doctores rápido se pusieron a atenderlo. Dios mío, muy triste, pobre hombre”, comentó la usuaria Denaidis Castro.

Lo más leído hoy:

Otra internauta, Nely Hernández, aseguró que escuchó los comentarios de los presentes: “Sin palabras. Mucha violencia y vandalismo. Las leyes están muy flojas para ese tipo de cosas”.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el atacante ni sobre el estado actual de salud de la víctima. Se desconoce si se trata de un hecho aislado o si guarda relación con conflictos previos o intentos de robo.

Régimen cubano dice que la criminalidad disminuye, pero las cifras lo contradicen

Este tipo de hechos violentos contradice el discurso oficial del régimen cubano que insiste en que los niveles de criminalidad están disminuyendo.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aseguró en julio, durante una reunión del Grupo para la Prevención y Enfrentamiento al Delito, que “la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados”.

Sin embargo, datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) muestran lo contrario: entre enero y junio de 2025 se verificaron 1.319 delitos, casi cinco veces más que en igual período de 2023 y más que en todo 2024. Esto representa un promedio de 7,3 crímenes diarios, un récord histórico que refleja la escalada delictiva en la isla.

Entre los delitos documentados se reportaron:

721 robos, incluidos 193 relacionados con el hurto y sacrificio de ganado.

63 asesinatos, con víctimas entre mujeres, menores y ancianos.

16 feminicidios.

99 casos de asaltos y agresiones, con mayor incidencia en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

198 delitos por tráfico de drogas, más de la mitad en La Habana.

238 casos de vandalismo, portación ilegal de armas y contrabando.

El informe señala que 1.588 personas participaron en estos crímenes, el 90 % de ellas hombres. Las víctimas son tanto hombres como mujeres, niños y ancianos, lo que evidencia el impacto transversal de la violencia en Cuba.

Factores como el acceso a armas de fuego, el crecimiento del narcotráfico y el aumento de delitos contra la propiedad y el ganado, impulsados por la escasez de alimentos y el colapso económico, son señalados como detonantes clave.

El OCAC advierte que la crisis de inseguridad en Cuba no puede separarse de la desconexión entre las prioridades del Ministerio del Interior y la realidad criminal. Mientras la policía concentra sus recursos en la vigilancia de la disidencia y la represión de protestas, la delincuencia común se expande sin contención.

Preguntas frecuentes sobre el aumento de la criminalidad en Cuba y el incidente en Sancti Spíritus