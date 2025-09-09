Florida: Jabalí irrumpe en una casa y embiste a un policía

Un jabalí salvaje puso en aprietos a la policía en Florida tras irrumpir en una casa y embestir a un oficial.

Un jabalí salvaje desató el pánico en una vivienda de Lehigh Acres, Florida, tras irrumpir en la casa rompiendo una puerta corrediza de vidrio y embestir a un oficial que intentaba detenerlo.

El insólito hecho ocurrió el jueves 4 de septiembre y quedó registrado por la cámara corporal de un agente de la Oficina del Sheriff del Condado Lee, que muestra al animal moviéndose dentro de la casa mientras los oficiales trataban de controlarlo.

Las imágenes captan el momento en que uno de los policías intenta sujetar al jabalí con una cuerda, pero el animal arremete contra él antes de escapar hacia la calle y perderse en una zona boscosa cercana.

Aunque nadie resultó herido de gravedad, el episodio generó alarma entre los residentes, que nunca imaginaron encontrarse con un animal salvaje dentro de su hogar.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios comentaron el peligro de estos animales y recordaron que los jabalíes son cada vez más comunes en zonas residenciales de Florida, un estado donde las autoridades han alertado sobre el impacto de esta especie invasora.

