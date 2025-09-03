"Venezuela ha sido un problema": Trump revela impactantes detalles sobre embarcación destruida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la reciente operación militar en el Caribe que culminó con la destrucción de una lancha cargada con drogas, destacando que el cargamento tenía como destino el territorio estadounidense.

En sus declaraciones, tras una reunión con su homónimo de Polonia, acusó a Venezuela de ser un actor clave en el tráfico de estupefacientes y de enviar criminales al país norteamericano.

Trump afirmó que la embarcación transportaba “una cantidad sustancial de drogas destinadas a nuestro país para matar a mucha gente”, e insistió en que estas acciones buscan proteger a la población estadounidense.

Según el mandatario, la difusión de las imágenes del operativo servirá como disuasión para otros grupos criminales que se dedican a esta actividad.

El presidente apuntó directamente contra el gobierno venezolano, al que acusó de “haber vaciado sus cárceles” y de enviar a reclusos, narcotraficantes y miembros de bandas como el Tren de Aragua a Estados Unidos.

“Venezuela ha sido muy mala en esto. Ha enviado millones de personas a nuestro país, entre ellos algunos de los peores criminales del mundo”, afirmó.

En ese contexto, Trump responsabilizó al expresidente Joe Biden y a su política de fronteras abiertas de facilitar la entrada de estos grupos.

“Estamos pagando un precio muy alto debido a la incompetencia del gobierno de Biden”, aseguró, al tiempo que elogió a su equipo por “trabajar muy duro para rectificar la estupidez del gobierno actual”.

Finalmente, concluyó que Venezuela “ha sido uno de los peores actores” en materia de narcotráfico y criminalidad internacional, reiterando su llamado a tomar medidas contundentes para frenar el ingreso de drogas y delincuentes al país.

Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron un barco cargado de drogas proveniente de Venezuela, lo que resultó en la muerte de 11 integrantes del grupo Tren de Aragua.

Este grupo ha sido designado como organización terrorista por Washington y está señalado de operar bajo el control de Nicolás Maduro.

El Tren de Aragua es descrito por Estados Unidos como una organización terrorista que opera bajo el control del régimen de Nicolás Maduro.

Está acusado de colaborar con el narcotráfico y participar en actividades delictivas como asesinatos, trata de personas y actos de violencia. Esta organización tiene vínculos con el Cártel de los Soles, supuestamente dirigido por Maduro y otros altos funcionarios venezolanos.

