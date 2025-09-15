La bailarina cubana Zenaida Armenteros fallece en La Habana a los 94 años

Vídeos relacionados:

La bailarina, actriz y cantante Zenaida Armenteros Calvo, leyenda del folclor cubano, falleció este domingo a los 94 años.

El Conjunto Folklorico Nacional, de que fue fundadora, anunció “con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Zenaida Armenteros, la Ayagba de Cuba”

Armenteros fue “una de las artistas cubanas más integrales, fundadora del Conjunto Folklorico Nacional De Cuba, primera bailarina, primera cantante, Premio Nacional de la Danza en 2005 y la condición de Artista de Mérito de la UNEAC”, agregan.

Por su parte, el Ministerio de Cultura dijo que Armenteros es “una de las figuras más emblemáticas del arte popular en la Isla”, que dedicó su vida a la preservación y dignificación de la identidad cultural cubana, conquistando al público con su talento y sencillez.

“Su legado artístico y su ejemplo vivirán eternamente en cada escena, cada canto, y cada corazón que ama la cultura cubana. Gracias, Zenaida, por tanto. Descansa en paz, Reina de nuestro folclor”, precisaron.

La periodista Georgina Torriente, vecina de Armenteros, recordó que la artista nació en el Cerro en enero de 1931.

“Su voz potente en el escenario apenas la he escuchado desde el apartamento de al lado del mío en el inmueble en que convivimos unos 30 años en La Habana. Su hablar pausado y elegancia natural fueron siempre mi orgullo de negra de solar. Como ella naci en casa humilde, pero con sobrados buenos modales y elegancia”, contó sobre su vecina.

El cadáver de la Ayagba de Cuba está expuesto este lunes, entre 10 am y 2 pm, en la funeraria de Calzada y K. en el Vedado, para quienes quieran ir a rendirle el último tributo.

