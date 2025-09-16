Joseph Contreras, hijo de José Ariel, jugará béisbol en la Universidad de Vanderbilt

Vídeos relacionados:

El joven lanzador cubano Joseph Contreras, hijo del mítico José Ariel Contreras, anunció su compromiso con la prestigiosa Universidad de Vanderbilt, una de las principales canteras de talento en el béisbol universitario de Estados Unidos, según informó el insider Francys Romero en sus redes sociales.

A sus 17 años, Joseph ya alcanza velocidades de 93-96 millas por hora con su recta y muestra un arsenal en desarrollo que incluye hasta 4 o 5 lanzamientos diferentes, lo que lo proyecta como un futuro abridor de gran nivel.

Un apellido con peso en el béisbol

La decisión del joven pitcher confirma la continuidad de una dinastía beisbolera. Su padre, José Ariel Contreras, brilló con el equipo nacional de Cuba antes de dar el salto a las Grandes Ligas, donde dejó huella como campeón de la Serie Mundial con los Chicago White Sox en 2005.

Ahora, Joseph inicia su propio camino con la meta de consolidarse en el béisbol universitario y, eventualmente, abrirse paso hacia MLB, donde los scouts ya lo siguen con atención por su talento y proyección.

Universidad de Vanderbilt, sinónimo de prestigio

La Universidad de Vanderbilt (VU o Vandy), ubicada en Nashville, Tennessee, es una de las instituciones académicas y deportivas más prestigiosas de Estados Unidos. Hoy se consolida como una universidad privada de investigación de élite, reconocida tanto por su excelencia académica como por el impacto de sus programas deportivos.

En el ámbito atlético, Vanderbilt es miembro fundador de la Southeastern Conference (SEC), la liga universitaria más competitiva del país, y desde 1966 se mantiene como su única institución privada.

Su programa de béisbol, en particular, es considerado una verdadera cantera de talentos, con múltiples jugadores que han dado el salto exitoso a las Grandes Ligas. Jugar en Vanderbilt no solo representa un alto nivel académico, sino también una plataforma de desarrollo para futuros profesionales del deporte.

