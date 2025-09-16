Kuki Delgado, hija del cantante cubano Alexander Delgado, no para de sorprender. Esta vez lo hizo con un cambio de imagen que está dando mucho de qué hablar en Instagram, donde sus seguidores no han dejado de halagarla por lo bien que le sienta su nuevo estilo.

La influencer cubana decidió ponerse en manos del reconocido estilista Carlos Sigas, quien no es cualquier peluquero: es el estilista oficial de Miss Universe Cuba y uno de los más solicitados en Miami.

En el video que compartió en sus redes, Kuki mostró el antes y el después de su transformación. Pasó de lucir una melena suelta y natural a un look con rizos definidos, con toques dorados y un volumen perfectamente trabajado que resalta sus facciones. Todo acompañado de un maquillaje impecable que potencia aún más su presencia.

Los comentarios en redes fueron inmediatos. Muchos coincidieron en que su parecido con estrellas como Beyoncé o Karol G es cada vez más evidente, mientras otros no dudaron en decir que tiene porte de reina. Literalmente.

Entre las reacciones más destacadas se leen frases como: “Su parecido a Beyoncé”, “Yo le veo un parecido con Karol G”, y “Ella me da Miss Universo Cuba”.

Otros la elogiaron con mensajes como “Diosa”, “Pelo precioso”, o “A eso se le llama belleza”. Incluso hubo quienes fueron más allá, diciendo: “Pero qué cosa tan bella, Dios mío” y “Tan bella mi Kuki”.

Además del video, Kuki publicó una serie de fotos posando con su nueva imagen: mirada intensa, peinados que gritan glamour y una actitud que deja claro que está en una etapa más segura y poderosa que nunca.

Y sí, es cierto: el cabello es solo una parte del cambio, pero cuando se hace con estilo y seguridad, el resultado salta a la vista. Kuki no solo renovó su look, también dejó claro que sigue marcando pauta dentro y fuera de las redes.

